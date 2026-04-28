Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Канчельскис: «Пусть дадут „Спартаку“ медаль за четвёртое место»

сегодня, 18:23

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о «Спартаке».

Я видел игру «Спартака» при Карседо, она действительно стала лучше, но на каком они месте? Борются там за четвёртое место и все начали говорить о какой-то чемпионской игре. Чемпионская — на первом-втором. Как они могут лучше «Краснодара» и «Зенита» выглядеть? Где «Спартак» и где чемпионский футбол? Каждый год у нас красно-белых в чемпионы записывают. Пусть дадут им медаль за четвёртое место и чемпионский футбол, ха-ха.

Не знаю, сколько можно об этом говорить. У них нет никакого давления сейчас, поэтому и играют легко, а наверху давление. Где одна ошибка может решить борьбу за золото. Вот «Спартак» и играет красиво, спокойно, потому что борются за четвёртку. Посмотрим, какая чемпионская игра будет в следующем сезоне, пусть предсезонка пройдёт, трансферы. Хотя и так понятно, что «Спартак» у нас снова будет за чемпионство бороться, ха-ха. Уже 10 лет это слышу.

ABir
ABir
сегодня в 22:00
Юношеская обида литовца, что не удалось не поиграть за Спартак, не проявить себя в матчах против КБ не покидают его и преклонном возрасте, вот и несет всякий бред. А если Конче будет говорить про какие-нибудь другие команды, то его вообще никто слушать не будет. А на Спартаке пиариться большого ума не надо.
a9rgy73a3x6r
a9rgy73a3x6r
сегодня в 20:48
Бывший футболист прав, сколько уже можно хвалебных речей про Спартак, после пару удачных матчей
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:40
Знатно он народную протроллил. Угарно...
lotsman
lotsman
сегодня в 20:30
А вот некоторые члены нашей команды верят что Спартак заберёт бронзу. Барсик, по крайней мере, твёрдо уверен.)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:57
Ещё одного "весельчака" спросили и он ответил ха ха.
Чемпионского футбола во времена массовых пенальти, отмены голов, травли тренеров не существует.
У Барко ни одного гола в чемпионате с игры. У Угальде и Гарсии почти ноль.
shur
shur ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 19:56
...."спартаковский футбол", как сказано хорошо! Сразу вижу тут стеночку, короткие,вкусные пасы,замысловатые комбинации,которыми чётко отличался тот "Спартак"-незабываемый!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 19:52
Приветствую, Артем!!!
Верить в лучшее должны болельщики Спартака.))) Я, только, как, однозначно симпатизирующий и Уважающий Спартак человек, жду от Спартака вдохновенной искрометной игры. Мне памятен настоящий Спартак-80х, которым болельщики КБ могли гордиться и восхищаться. Но вряд ли, в настоящих реалиях возможно воссоздать нечто подобное, время не то.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:33
Витя, ты не один такой, кто не знает ответа на твой вопрос.
Я иной раз ,моментами наблюдаю проблески ,,спартаковского", что называется футбола, пол-матча или целый матч , но твердой уверенности в том, что это всё выльется в стабильность, во мне не рождается.
Но верить в лучшее надо: без веры в лучшее лучше футбол не смотреть.Подаждем, посмотрим.
blitz
blitz
сегодня в 19:24
С них грамоты хватит.
Futurista
Futurista
сегодня в 19:09
Подарите прибалту газовый баллон)...
mh8z3gvfy3b8
mh8z3gvfy3b8
сегодня в 18:48
Ну что, оригинально малая бронзовая за 4 место....
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:41, ред.
Чемпионского футбола у нас никто не показывает в РПЛ, чемпионский футбол это зрелый футбол, стабильный футбол, когда 11 человек выходят на поле и уверенно делают своё дело, а не вскидывают руки к небу как только мяч пролетел рядом с рукой противника или слегка задели в штрафной. Спартак один матч сыграл ровно, даже нет, один тайм, первый с Ахматом. Остальное у меня вообще футболом язык не поворачивается назвать, мы в детстве во дворе в более осмысленную игру играли. Некогда футболом заниматься им когда надо постоянно прессу ублажать чтобы нефтепродукты лучше продавались. Ощущение от игры что ни передачи, ни удары не отрабатываются ,а одна физики бычья и всё.
Capral
Capral
сегодня в 18:33, ред.
Пока, в работе Карседо, кроме отказа от назойливых навесов- ничего сверх естественного не вижу. В комбинационный и техничный футбол Спартак играл и играет всегда, в той или иной мере. Даже при Станковиче, Спартак иногда показывал интересный футбол. И каждая игра Карседо выдвигает новые вопросы по игре Спартака. Честно сказать, я пока не очень хорошо себе представляю, какой футбол, строит новый ГТ КБ...
Гость
