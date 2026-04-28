Матеус Рейс: «Мы тоже не ожидали, что у нас будут такие результаты весной»

сегодня, 19:14

Защитник ЦСКА Матеус Рейс поделился мнением об игре «армейцев» во второй половине сезона.

Мы тоже не ожидали, что у нас будут такие результаты, точнее их отсутствие. Первую часть чемпионата мы провели очень хорошо, зимний сбор тоже был неплохим, здорово готовились к возобновлению сезона. Понимаем, что сейчас проживаем непростой период, но всё зависит от нас. Без каких‑либо сомнений уверен, что сможем эту ситуацию перевернуть с ног на голову.

Alex_67
сегодня в 19:42
Зачем радоваться начали раньше времени? О большой вероятности чемпионства ЦСКА, радостно потирая руки, зимой говорили многие — и руководители клуба, и футболисты, и болельщики. Странно, но мало кто призывал отказаться всех от преждевременных победных прогнозов. Ещё более странно то, что на положительном фоне в команде случился конфликт. Обычно конфликты происходят в других условиях. Желаю ЦСКА побыстрее разобраться со всеми своими проблемами!!!
fbzjdfk8w664
сегодня в 19:36
Видно, как вы хотите перевернуть. Пока только на бумаге. Следующий матч с Зенитом и все прекрасно понимают, что это за клуб, что он борется за чемпионство. В ничью бы сыграть, а то с таким бэкграундом страшно становится за итоговый счет на табло. Локомотив то же сражался с Зенитом, так сражался что на Крылья силенок не осталось....
Гость
