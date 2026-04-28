Глеб: «ПСЖ выглядит предпочтительнее „Баварии“ перед первым матчем»

сегодня, 19:46
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч идет

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией».

На мой взгляд, ПСЖ выглядит предпочтительнее «Баварии» перед первым матчем. При этом у меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что нас ждет классная игра, потому что обе команды являются атакующими. Но в целом я сегодня буду болеть за французский клуб. Мне нравится, как за парижскую команду играют Сафонов и Кварацхелия. Конечно, здорово, что футболисты из постсоветского пространства примут участие в полуфинале Лиги чемпионов. Буду рад, если по итогам сезона Матвей станет лучшим вратарем Европы, а Хвича — лучшим игроком.

Все новости
Матеус Рейс: «Мы тоже не ожидали, что у нас будут такие результаты весной»
Сегодня, 19:14
Канчельскис: «Пусть дадут „Спартаку“ медаль за четвёртое место»
Сегодня, 18:23
Мор: «Дзюба не решил, хочет ли он дальше насиловать свой организм»
Сегодня, 17:59
Алексей Шпилевский прокомментировал уход из «Пари НН»
Сегодня, 13:37
Кордоба ответил на критику Газизова после победы над «Динамо» Мх
Вчера, 13:35
Газизов оценил эпизод с падением Кордобы в матче «Краснодар» — «Динамо» Мх
Вчера, 12:59
пират Елизаветы
сегодня в 20:48
ПСЖ без Витиньи.
Бавария победит и выйдет в финал.
да будет так.
понятно, что это будет сложно, Бавария Компани это как прототип Барселоны с дырявой защитой. одно дело делать камбэки против команд уровня Майнца, и совершенно другое - играть против победителя ЛЧ прошлого года у него на поле.
но верю команду Компани.
удачи!!!
Bad Listener
сегодня в 20:40
Я думал что за Глеб, единственный Глеб которого я знаю ни бум-бум в футболе
сегодня в 20:31, ред.
Ждем много голов 2-2 и хорошей игры
lazzioll
сегодня в 20:31
мне ПСЖ напоминает 20-летнюю стильную девушку, а Бавария 40-летнюю стильную женщину. все вот вроде хорошо у ПСЖ во всех линиях, все молодо красиво и сыграно, но не хватает какой-то уверенности, могут расклеиться и развалиться из-за какой-нибудь глупости. и строгая Бавария, которая знает что ей нужно и не прощающая ошибок. которая может 89 минут ничего не делать а потом взять что ей нужно. )) графоманство конечно, но такие ощущения) ставлю на ничью если не в обеих матчах то по сумме двух и пенальти
Capral
сегодня в 20:06
То, что французы фавориты, не только в этой игре, но и в ЛЧ- это и без Глеба ясно. А то, что он будет болеть за грузина и Сафонова, тем более понятно, а за кого еще ему болеть, если он белорус.
shur
сегодня в 20:05
...хотим хорошего,добротного футбол,ждём в предвкушении!!!
Гость
