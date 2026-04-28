Глеб: «ПСЖ выглядит предпочтительнее „Баварии“ перед первым матчем»
1777394812
Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией».
На мой взгляд, ПСЖ выглядит предпочтительнее «Баварии» перед первым матчем. При этом у меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что нас ждет классная игра, потому что обе команды являются атакующими. Но в целом я сегодня буду болеть за французский клуб. Мне нравится, как за парижскую команду играют Сафонов и Кварацхелия. Конечно, здорово, что футболисты из постсоветского пространства примут участие в полуфинале Лиги чемпионов. Буду рад, если по итогам сезона Матвей станет лучшим вратарем Европы, а Хвича — лучшим игроком.
Бавария победит и выйдет в финал.
да будет так.
понятно, что это будет сложно, Бавария Компани это как прототип Барселоны с дырявой защитой. одно дело делать камбэки против команд уровня Майнца, и совершенно другое - играть против победителя ЛЧ прошлого года у него на поле.
но верю команду Компани.
удачи!!!