Фёдор Бондарчук: «Самое ужасное, что есть — это футбол»

сегодня, 20:31

Известный режиссер и продюсер Фёдор Бондарчук поделился мнением о футболе.

И еще самое ужасное, что есть, — это футбол. Ну вот просто никак. Я не знаю... Вот велосипед меня интересует. И то я его не смотрел, я на нем езжу. Бокс еще! А вот эти все коллективные игры: «Я не могу, у меня сегодня в 19:00 матч „Шинник“ — „Локомотив“. Ни горячо ни холодно.

Источник: sport-express.ru Фото: Сайт АПЛ
giga71
сегодня в 22:37
Самое ужасное это фильмы Федьки Бондарчука
CCCP1922
сегодня в 22:14
Яблоко далеко от яблони упало... Оно насквозь гнилое и изъедено червями. Человек из себя ничего не представляет. Живёт за счёт фамилии, но у него всё отлично. А вот о футболе он зачем высказался? Ни холодно, ни горячо? Ну и не лез бы, раз так... Или от кокса мозги стали жидкими? Я бы, на месте футбольных руководителей, организовал достойный масштабный ответ этому существу... Конечно при условии, что Фёдор действительно произнёс подобное. Его бы ещё проверить, все ли заплатил налоги...
x9f9tkher3a5
сегодня в 21:51
Он просто не умеет играть в футбол... загубленное детство.
Vadik
сегодня в 21:42
Кто бы судил, но только не этот клипмеккер! Человек, который снимал фильмы на основе реальных событий ("9 рота" и "Сталинград"), не особо заморачивался в этой самой реальности. Поучился бы у отца!
la-respect0
сегодня в 21:25
Самое ужасное - это твои и Михалковы фильмы )
shur ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 21:16
...не понял Я , мы с Витей о Старшем только и беседуем, вспоминаем???!!!
lobsterdam ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:11
Намек понятен...
lobsterdam ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:09
Фильм "Судьба человека" - гениальное произведение по рассказу Шолохова, особенно сцены в концлагере и с мальчиком Ваней, но это - Сергей Федорович, а не Федор Сергеевич!
goalaktika
сегодня в 21:04
А что ужасного он увидел в футболе?
Для начала, ему нужно ответить на вопрос, какой вид спорта в мире и для миллиарда людей самый популярный.. Если обоснует свои слова, против этого миллиарда, то вопросов нет
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:03
Нет, вот этот фильм не помню. Название знакомое, но...
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:02
...а помнишь Данелии фильм "Сережа"...
Конфету мальчик хочешь?! Хочу! А нету! Дядя Петя, ты дурак???!!!
lobsterdam ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 21:01
"Творчество..."? Ну, в рекламе у него лучше получается!
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:59
Спасибо, Дружище, спасибо!!!!!!!)))))))
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:59
...светлая память родителю!
lobsterdam
сегодня в 20:58
Пословица "Яблоко от яблони..." здесь явно не сработала.. А ведь хочется побыть "режиссером" и "актером", но не дано!
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:57
И любимый фильм моего Бати!!!!!!!
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:57
..подписываюсь ,один из моих любимых режиссеров и актёров!
adekvat
сегодня в 20:57, ред.
Я его тупые фильмы терпеть не могу, молчу же.
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:52
После того, как на экраны вышел фильм С.Ф.Бондарчука "Ватерлоо", один из кинокритиков, с мировой известностью написал: "Фильм советского режиссера С.Бондарчука- являет собой Шедевр мирового киноискусства"!
Без компьютерной графики, собственными, подручными средствами, Бондарчук создал КОСМОС, равный которому- нет и по сей день!!!!!!!
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:48
...Батя "в*йну и Мир" снял и тот скромнее был...!!!
Capral
сегодня в 20:45
Правильно говорят- на детях Гениев природа отдыхает. Бондарчук младший не исключение.
311
сегодня в 20:44
От мнения Бондарчука тоже ни горячо ни холодно
Comentarios
сегодня в 20:42
Кому что.. мне например творчество Бондарчука не особо .. исключение фильм "9 рота"
Bad Listener
сегодня в 20:41, ред.
Еретик! На костёр!)))
Варвар7
сегодня в 20:33
Фёдор - " А я сяду на велосипед и уеду куда - нибудь"...)))
