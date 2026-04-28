В «Пари НН» отреагировали на слухи о компенсацию в 20 млн Шпилевскому

сегодня, 21:57

Генеральный директор ФК «Пари НН» Виталий Карасёв прокомментировал слухи о компенсации в 20 млн рублей экс-наставнику нижегородского клуба Алексею Шпилевскому.

Нам удалось значительно снизить сумму отступных при разрыве контрактов. Это условия, которые в сложившихся обстоятельствах устраивают клуб. У нас получился цивилизованный диалог с тренерским штабом. Хорошо, что Шпилевский пошёл на уступки при прекращении контракта. Довольны, что так произошло – у сторон нет претензий друг к другу.

Alex_67
сегодня в 22:19
У него ещё и неустойки есть? Руководителям клубов до лампочки — платят-то не из своего кармана кармана.
Bad Listener
сегодня в 22:00, ред.
Почему отступные платят клубы? Пусть тренеры которые не справляются с задачами сами платят клубам. Сразу качественно прибавят и в идеях и в проработке. Особенно таким как этот ноунейм. Пойти тоже чтоль тренерскую лицензию получить чтобы потом неустойку отжать у каких нибудь гореруководителей.
