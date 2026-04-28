Осимхен стал трансферной целью «Арсенала»

вчера, 22:24

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен может перейти в «Арсенал».

Директор лондонского клуба Андреа Берта присутствовал на матче между «Галатасараем» и «Фенербахче», где смотрел за игрой нигерийца. Боссы турецкой команды объявили ему о готовности продать футболиста летом.

Bombon
Bombon
сегодня в 00:43
Так есть же Дьекереш, Хаверц. Куда еще одного? Или Артета хочет в 2 форварда играть?
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:59
давно не припомню трансферов нападающих в Арсенал удачных из знаменитых - Обамеянг, Пепе, Ляказет - все куда-то в пустоту.
ds5d5vdfumvq
ds5d5vdfumvq
вчера в 22:49
Сомневаюсь что Витёк сможет чем то удивить нынешнюю атаку Арсенала
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:34
Интересно а сам Витя захочет в Англию?
Гость
