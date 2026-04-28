ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» определился с будущим Слота

вчера, 22:58

«Ливерпуль» принял решение не увольнять Арне Слота с должности главного тренера.

Голландцу дадут время на исправление ситуации в следующем сезоне. По этой причине экс-наставник «Реала» Хаби Алонсо стал основным кандидатом на посте тренера «Челси». Ранее испанцем интересовался «Ливерпуль».

СлухиНазван основный претендент на должность тренера «Челси»
Вчера, 20:56
«Реал» готов рискнуть. Нашли тренера с мировым именем, которого списали со счетов
Вчера, 18:06Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии15
СлухиПерес лично хочет вернуть Моуриньо в «Реал» на замену Арбелоа
Вчера, 15:25
СлухиСтивен Джеррард может возглавить «Бристоль Сити»
Вчера, 12:38
СлухиСарри или Мареска могут возглавить «Наполи» в случае ухода Конте
Вчера, 12:25
Джеррард может возглавить «Бернли» после вылета клуба в Чемпионшип
27 апреля
iBragim2102
сегодня в 00:41
мы не говорим досвидания, мы говорим аривидэрчи
Alex_67
сегодня в 00:38
Им всем там виднее...
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:16
Двоякая состояние для Слота. С одной стороны доверие, а с другой-ответственность...
Варвар7
сегодня в 00:12
Арне Слот - "Исправительный срок"...)))
shur
сегодня в 00:08, ред.
...Шатко-валко Ливер тянет!
Ну, а если Слот его оставит?!
Будет польза али нет?!
Мо Салах и время мой ответ!!!
Bad Listener
вчера в 23:16, ред.
Чтобы исправить ситуацию для начала надо бы понять как эта ситуация возникла, а если бы Слот был в состоянии это понять он бы уже был на пути исправления давно. Скорее всего это просто минус сезон для Ливерпуля.
Comentarios
вчера в 23:02
Ну и хорошо ;)
Гость
