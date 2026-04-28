ПСЖ обыграл «Баварию» в результативном матче полуфинала Лиги чемпионов

ПСЖ обыграл «Баварию» (5:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
На 17-й минуте Харри Кейн вывел «Баварию» вперёд, реализовав пенальти. На 24-й минуте Хвича Кварацхелия сравнял счёт. На 33-й минуте Жоау Невеш вывел ПСЖ вперёд. На 41-й минуте Майкл Олисе сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время Усман Дембеле реализовал пенальти. На 56-й минуте Хвича оформил дубль. На 58-й минуте дубль оформил Дембеле. На 65-й минуте защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано сократил отставание в счёте. На 68-й минуте гол забил вингер «Баварии» Луис Диас.
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. Ответная игра между клубами состоится 6 мая.
- А давайте сыграем без защиты.
- А давайте...
Не ну так-то зрелищно конечно. Без всяких вокруг да около, без переходов через центр поля, катаний и прочей тягомотины. Теперь 4-5 в ответке и еще 2-2 в дополнительное время, чтобы Мотя решил все в серии пенальти. Кстати вратарь сегодня явно отдал дань уважения Филимонову в его знаменитом фейле.
Про судейство отдельный разговор- баба в футболе- это НОНСЕНС!!!!!!!