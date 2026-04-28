ПСЖ обыграл «Баварию» в результативном матче полуфинала Лиги чемпионов

вчера, 23:58

ПСЖ обыграл «Баварию» (5:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

На 17-й минуте Харри Кейн вывел «Баварию» вперёд, реализовав пенальти. На 24-й минуте Хвича Кварацхелия сравнял счёт. На 33-й минуте Жоау Невеш вывел ПСЖ вперёд. На 41-й минуте Майкл Олисе сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время Усман Дембеле реализовал пенальти. На 56-й минуте Хвича оформил дубль. На 58-й минуте дубль оформил Дембеле. На 65-й минуте защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано сократил отставание в счёте. На 68-й минуте гол забил вингер «Баварии» Луис Диас.