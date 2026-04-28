ПСЖ обыграл «Баварию» в результативном матче полуфинала Лиги чемпионов

вчера, 23:58
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

ПСЖ обыграл «Баварию» (5:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

На 17-й минуте Харри Кейн вывел «Баварию» вперёд, реализовав пенальти. На 24-й минуте Хвича Кварацхелия сравнял счёт. На 33-й минуте Жоау Невеш вывел ПСЖ вперёд. На 41-й минуте Майкл Олисе сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время Усман Дембеле реализовал пенальти. На 56-й минуте Хвича оформил дубль. На 58-й минуте дубль оформил Дембеле. На 65-й минуте защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано сократил отставание в счёте. На 68-й минуте гол забил вингер «Баварии» Луис Диас.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. Ответная игра между клубами состоится 6 мая.

Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ПСЖ
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в поединке АПЛ
27 апреля
«Лацио» и «Удинезе» сыграли вничью в результативном матче Серии А
27 апреля
«Балтика» уступила «Акрону» в заключительной игре 27-го тура РПЛ
27 апреля
«Факел» вырвал ничью в матче с «Торпедо» в Первой лиге
27 апреля
«Вильярреал» одолел «Сельту» в поединке Ла Лиги
27 апреля
«Милан» и «Ювентус» не выявили победителя
26 апреля
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:20
Так и Диас сегодня по центру забивал, как ЦФ
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 02:19
Рафа мог на любой позиции сыграть. И причем здесь Ямаль? Я не сравниваю конкретно по позициям, я беру в целом.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:18
А я, признаться, по юности и Серафимовича почитывал. Сложный автор, тяжёлые тексты
salleeh
salleeh ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 02:17
5 штук, а в процентах сколько это будет?
Sergo81
Sergo81 ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 02:16
Первый пенальти На Диасе нарисованный
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 02:16
Не читал.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 02:15
Многие пишут, что у команд нет обороны, дворовый футбол и тд. Уважаемые любители футбола, Энрике и ПСЖ сознательно бросили вызов в открытом футболе Баварии и она его приняла. Это две лучшие команды мира на сегодняшний день, они это знают и решили в честной,открытой и бескомпромиссной борьбе выяснить, кто лучший, кто №1. По другому( всякие автобусы и антифутбол) им просто НЕ ИНТЕРЕСНО. Это такой уровень, что они поняли друг друга без слов.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 02:15
А вот, что интересно. Если уж начали историческую тему, то в ответке, предстоит еще одно Ватерлоо... С одной стороны- Бонапартисты ПСЖ, с другой- маршал Блюхер, Бавария. В истории победил Блюхер, кто выиграет на поле, поглядим...

Я прошу прощения, по ходу игры ругался неприлично, понимаю, виноват, не сдержал эмоции.((( Прошу простить, великодушно))).
salleeh
salleeh
сегодня в 02:14
Сегодня ужасно играли: Нойер, Станишич и Киммих. Эту троицу нужно выгнать из Баварии, просто молча выгнать. Те кто смотрели матч, думаю поймут о чём я. Отдельное «спасибо» судейскому бедламу, как можно назначать пенальти, когда мяч срикошетил от бедра? 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ Судья на линии, как можно ставить бабу на такой серьёзный матч – она больше смотрела себе за спину, чем на поле. Видно же что боится прилёта с трибуны, постоянно воротит голову назад… Нужно дать отдохнуть основным игрокам Баварии в Бундесе на эти выходные и подойти к ответному матчу с ПСЖ, с максимальной уверенностью в своих силах…
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:10
Только скорее бонапартистов, но смысл в принципе есть и в этом варианте (просто исторически более подходит данный вариант).
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:09
Да, у Баварии фланги, а у Барсы Ямаль центрфорвард.)
Capral
Capral ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 02:08
Про наполеоновцев- это супер!!!))) Я может, даже за них и болел бы, но вот беда- у них один грузиновец окопался Багратионовец, а мне с ним не по пути....................................
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:04
А Пастернака читал?)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:57
Сумасшедшая перестрелка в Париже)
Для болельщиков кайф, для тренеров головная боль. Ну так в обороне играть нельзя, это какой то дворовый уровень. Не лучший матч провёл Нойер.. страеет немец, теряет хватку. А так, ничего страшного не произошло. Дома парижане были фаворитами, они и победили, но она минимальна и Бавария просто так не сдастся, тем более перед своими болельщиками) тем интереснее будет наблюдать за ответным матчем.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:50
Я смотрел 2-й тайм и судить полностью по игре не могу. Но и одного тайма хватило, чтобы сделать выводы. Но мне хватает впечатления от Бундеса, чтобы знать, что у Баварии нет центра, нет вратаря и нет грамотного распасовщика, что и подтвердила сегодняшняя игра.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:47
+1000000000000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 01:46
В самую девятку!!!!!!! Допускаю, что и сетку порвали...)))
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:44
Да, вы правы. Я критиковал Барсу, но Бавария еще хуже. Но у Барсы прошлого года была сумасшедшая атака, а у Баварии таких нападающих нет. Мюнхен держится исключительно за счет фланговых нападающих. Я не думаю, что в ответке будет забито столько же, но это конечно ненормально- это же не 40-50е, где забивалось за игрy по 5мячей.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:34
В Мюнхене мы еще поговорим желаю Баварии хлопнут ПСЖ они в гостях не сильны
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 01:32
Обороны нет у обеих команд. Это дворовый футбол. Без надежной защиты большие турниры не выигрывают. Думаю победитель ЛЧ будет из пары Арсенал - Атлетико. У этих команд полный порядок в защитных построениях.
Sergo81
Sergo81 ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:22
Не обращайте внимание, это он троллить пытается, типо чужими руками( словами) Рона об-ть и с пеной к рта Олисе защищать.))
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:03
ну такие счета конечно делают футбол чем-то похожим на показушный американский рестлинг, где все бьют друг друга суперсмертельными приемами)) как-то показушно уж больно. хотя я наверное много СерииА смотрю, там тактики всякие и стратегии, балланс обороны и нападения. может в мире это уже не модно)
Sergo81
Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:00
Роналду оставил дриблинг по той же причине, что и Нойер кошачьи прыжки в воротах.
Sergo81
Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:58
А хотите назову победителя ЛЧ ? Это очень не предсказуемый победитель, очень, как кто-то говорил))
ABir
ABir
сегодня в 00:57
Понаколотили друг другу от души, Сафонову повезло, что пропустил на одну меньше Ноера.
Bombon
Bombon ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:54
Роналду оставил? Да он и не умел толком. Танцевал вокруг мяча, а потом падал. И кто там Олисе скушал? Мендеш чтоли, которого он мордой по полю возил. Он сколько передач и прострелов раздал со своего фланга. Он же не виноват, что Станишич полено, или что вместо удара из убойной позиции после его передачи Мусиала начинает мельчить и пасовать фиг пойми куда.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:48
У обоих зашита проходной двор
25процентный клоун
25процентный клоун ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 00:48, ред.
На Энфилде они играли по счёту и пиибили слабейший Ливер.
Уважайте тех кто указал Ливеру на место
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Un_De (раскрыть)
сегодня в 00:46
Ещё однин кто не смотрел матч. Пацаны были сегодня в красных футболках, но получили как следует. 5ть штук
Мотя не чудил, был уверен в себе.
Мог выйти на стандарте в моменте 3го гола, нт это уже прошлое.
Так что не гэкайте на Матвея
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:43
У вас всё время "бы" , сколько помню.
А по факту, я зеваю, когда Олисе получает мяч, какбудто какой-то мальчишка велосипед собрался изобрести.. Вот почему великий Криштиану Роналду? Потому что оставил все эти дриблинги и удары с острого угла и стал решать эпизоды в важных матчах, а не показывать "смотри как я умею"
Скушали Олисе сегодня сегодня на его фланге
