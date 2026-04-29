Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» выйти в 1/4 Открытого кубка США

сегодня, 08:14

«Атланта Юнайтед» на выезде одержала победу над клубом «Шарлотт» (2:0) в матче 1/8 финала Открытого Кубка США.

Счёт на 22-й минуте открыл Алексей Миранчук. Второй мяч в составе гостей забил Купер Санчес на 71-й.

shepovalovgna
shepovalovgna
сегодня в 10:03
3hzesxqwb8p3
3hzesxqwb8p3
сегодня в 09:18
Он там теперь тип лидер?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:32
Атланта вроде провалил прошлый сезон, но видно, кубковая комада.
удачи Миранчуку.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:17
Похоже если , что то Атланте без Лёхи будет очень плохо...)))
Гость
