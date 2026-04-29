Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» выйти в 1/4 Открытого кубка США
«Атланта Юнайтед» на выезде одержала победу над клубом «Шарлотт» (2:0) в матче 1/8 финала Открытого Кубка США.
Счёт на 22-й минуте открыл Алексей Миранчук. Второй мяч в составе гостей забил Купер Санчес на 71-й.
удачи Миранчуку.