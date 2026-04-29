ПСЖ и «Бавария» установили рекорд результативности полуфинала ЛЧ

сегодня, 08:44

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Баварию» со счётом 5:4 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Впервые на этой стадии турнира было забито девять голов. До этого лучшим показателем были семь мячей, такое происходило четырежды (прошлый раз — год назад, когда «Интер» победил «Барселону» 4:3 в ответной игре). Также ранее никогда в первом тайме полуфинальной игры не забивали пять голов.

Вингер парижского клуба отметился 10 голами в текущем сезоне ЛЧ . Он повторил достижение Златана Ибрагимовича по голам за одну кампанию в ПСЖ в турнире, которое было установлено в сезоне 2013/14. Также Хвича теперь забил больше мячей, чем кто-либо в нынешнем плей-офф.