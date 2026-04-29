Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыЛига чемпионов 2025/2026

ПСЖ и «Бавария» установили рекорд результативности полуфинала ЛЧ

сегодня, 08:44
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Баварию» со счётом 5:4 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Впервые на этой стадии турнира было забито девять голов. До этого лучшим показателем были семь мячей, такое происходило четырежды (прошлый раз — год назад, когда «Интер» победил «Барселону» 4:3 в ответной игре). Также ранее никогда в первом тайме полуфинальной игры не забивали пять голов.

Вингер парижского клуба Хвича Кварацхелия отметился 10 голами в текущем сезоне ЛЧ. Он повторил достижение Златана Ибрагимовича по голам за одну кампанию в ПСЖ в турнире, которое было установлено в сезоне 2013/14. Также Хвича теперь забил больше мячей, чем кто-либо в нынешнем плей-офф.

Победа стала 100-й для ПСЖ в Лиге чемпионов. Они являются первой французской командой, достигшей такой отметки.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
DXTK
сегодня в 10:07
Я же после прошлогоднего финала говорил что Хвича достоин золотого мяча......но кое-кто со мной спорил........ну и кто был прав......Кварадона вернулся........
shepovalovgna
сегодня в 09:58
mmpy55j2x6bg
сегодня в 09:42
Матч получился на загляденье, ждём такую же ответку
wbp98gmvrjfu
сегодня в 09:18
Похоже это рекорд на очень долгие годы.
shur
сегодня в 08:54
...а с Хвичи то шашлык,понимаешь!!!
shur
сегодня в 08:53, ред.
...здесь больше тезисов было!
shur
сегодня в 08:47, ред.
...такое ощущение, что они вчера для этого и собрались!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 