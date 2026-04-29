Энрике: «Я совершенно вымотался, хотя не пробежал и километра»

сегодня, 08:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4).

Это был по-настоящему выдающийся матч, в котором обе команды показали невероятный уровень игры. Я совершенно вымотался, хотя не пробежал и километра. В этой игре было всё. Она была полна неожиданных поворотов. Сейчас самое время поздравить игроков, обе команды и всех присутствующих здесь.

Нам нужно проанализировать матч. Конечно, есть моменты, которые можем улучшить. Когда приходится играть против команды с таким индивидуальным и коллективным талантом, это очень сложно. Мы пропустили четыре гола, есть над чем поработать. Восстановимся, подумаем о чемпионате, а затем сосредоточимся на следующей неделе. Думаю, нас ждёт похожая игра.

Ритм этой игры сильно отличался от других матчей. Вышедшие на замену игроки принесли большую пользу. У нас есть возможность рационально распределять игровое время наших футболистов. Для нас важно использовать талант наших запасных. Уровень «Баварии» очевиден. Мы заслужили победу, рады, но, конечно, при счёте 5:2 невольно задумываешься, что исход мог бы быть иным.

О том, что потребуется для победы на следующей неделе

Я спросил у своих помощников, сколько, по нашему мнению, нам нужно забить, и мы сошлись на цифре три. Это стадион, с которым у нас связано столько приятных воспоминаний: именно там мы выиграли свою первую Лигу чемпионов. «Бавария» будет там со своими болельщиками — мы продемонстрируем такой же настрой. Едем туда, чтобы выиграть матч.

Энрике Луис
Перевод с uefa.com Фото: Сайт УЕФА
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:13, ред.
Да, невероятный уровень игры в бей беги без центра поля. Тут даже тренер просто пассажир на американских горках. Да даже большинство игроков. Они с помощниками сошлись на цифре три, но реальную цифру продиктует соперник.
Futurista
Futurista
сегодня в 09:40
Мотя вымотал)...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 09:26
тут иногда в компе смотришь и то все нервы оставишь)) а то на стадионе свою команду вживую
ba4n47k5gtey
ba4n47k5gtey
сегодня в 09:16
Тут можно поседеть с таким количеством голов.
Гость
