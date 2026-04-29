Энрике: «Я совершенно вымотался, хотя не пробежал и километра»

Главный тренер ПСЖ подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4).

Это был по-настоящему выдающийся матч, в котором обе команды показали невероятный уровень игры. Я совершенно вымотался, хотя не пробежал и километра. В этой игре было всё. Она была полна неожиданных поворотов. Сейчас самое время поздравить игроков, обе команды и всех присутствующих здесь.

Нам нужно проанализировать матч. Конечно, есть моменты, которые можем улучшить. Когда приходится играть против команды с таким индивидуальным и коллективным талантом, это очень сложно. Мы пропустили четыре гола, есть над чем поработать. Восстановимся, подумаем о чемпионате, а затем сосредоточимся на следующей неделе. Думаю, нас ждёт похожая игра.

Ритм этой игры сильно отличался от других матчей. Вышедшие на замену игроки принесли большую пользу. У нас есть возможность рационально распределять игровое время наших футболистов. Для нас важно использовать талант наших запасных. Уровень «Баварии» очевиден. Мы заслужили победу, рады, но, конечно, при счёте 5:2 невольно задумываешься, что исход мог бы быть иным.

О том, что потребуется для победы на следующей неделе

Я спросил у своих помощников, сколько, по нашему мнению, нам нужно забить, и мы сошлись на цифре три. Это стадион, с которым у нас связано столько приятных воспоминаний: именно там мы выиграли свою первую Лигу чемпионов. «Бавария» будет там со своими болельщиками — мы продемонстрируем такой же настрой. Едем туда, чтобы выиграть матч.