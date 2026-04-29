Компани: «Увидели, что исход матчей зависит от мельчайших деталей»

сегодня, 09:23
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов с ПСЖ, в котором мюнхенская команда уступила на выезде со счётом 4:5.

Сегодня мы увидели, что исход матчей зависит от мельчайших деталей. Эти детали будут не менее важны и на следующей неделе. Дома мы должны быть готовы выложиться на полную, это касается и наших болельщиков. Очень важно, чтобы 75 000 болельщиков на трибунах отдали все силы. Нам нужно победить, и для этого нам понадобится поддержка наших болельщиков.

О Майкле Олисе

Вот что может дать полуфинал Лиги чемпионов: лучшие игроки поднимают свой уровень в соответствии с важностью момента. Они всегда продолжают бороться, независимо от того, потеряли мяч или нет. То, что сделал Майкл, было невероятно впечатляющим, но нам нужно достичь своей цели — выйти в финал.

Важен каждый элемент. Моя задача — не соглашаться ни на что, кроме совершенства. Была неизбежная часть матча — это риски, на которые мы оба были готовы пойти. У нас было много моментов, некоторые из которых не реализовали. На следующей неделе дома нам нужно будет ими воспользоваться.

О своём волнении перед ответной игрой

Безусловно. Жду с нетерпением. Лучшего и пожелать нельзя. Нам предстоит сыграть против лучшей команды Европы, ведь они — действующие чемпионы. Исход пока не предрешён. Но нам нужно, чтобы стадион сыграл свою роль: это легендарное место, где клуб добился стольких великих побед. Мы не можем надеяться на что-то лучшее. Воспользуемся тем, что у нас есть, и будем работать над тем, что можно улучшить.

Bad Listener
сегодня в 10:11, ред.
Да в плане качества было чуть лучше чем с Реалом, хоть не обрезались как Нойер и на том спасибо. Но что бы он там мелочью не назвал - игра в обороне это не мелочь, а футбол и есть.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 09:56
Неплохо повесилили болельшиков голами.
Гость
