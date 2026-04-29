Агент сообщил, что Промес хочет завершить карьеру в «Спартаке»

сегодня, 09:47

Нидерландский агент Нейтан ван Куперен поделился информацией о состоянии бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Ситуация тяжёлая, вы знаете. Он находится в заключении в Нидерландах. Но постоянно спрашивает про «Спартак»: «Как сыграли в выходные? Что происходит в команде?» Он по-настоящему любит этот клуб.

Повторюсь, мне очень жаль, что не получилось увидеть его связку с Манфредом. В межсезонье при Абаскале они хорошо взаимодействовали, много забивали. Уверен, вместе на поле они бы показали всем совсем другой «Спартак». Надеюсь, однажды Квинси вернётся — может быть, как игрок, может, в ином качестве. В идеале он хочет завершить карьеру в «Спартаке»!

Понимаю, что у некоторых могут быть сомнения насчёт профессиональных качеств Промеса. Я отвечу им: даже несмотря на арест в Дубае, он был бы одним из лучших в РПЛ прямо сейчас. Квинси же лучший бомбардир в российской истории «Спартака»! Заменить его невозможно.

Одно его присутствие вселяло бы страх в линию обороны любого соперника. Плюс Барко, Солари, Угальде, Жедсон... Квинси, на мой взгляд, тот недостающий элемент не только на поле, но и в раздевалке.

Уверен, он до сих пор лидер по проданным футболкам в фан-шопе «красно-белых».

Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:08
Думается мне, что примерно такие же слова он говорит про другие клубы, в которых когда-то играл Промес. Только почему-то молчит, сколько игроку осталось отсиживать. И сколько лет ему будет, когда он освободится. И в какой форме он будет...
Bad Listener
сегодня в 10:00, ред.
Ну по настоящему любит это перегиб, это знаете когда если никого нет то на душе слишком пусто, и встречаешься хоть с кем то. Спартак для Промеса - компромисс. Он таким стал уже когда его начали припирать к стенке и тот вернулся в РПЛ. От незрелости всё и потребительской пустоты в душе, от этого же и местоположение за решёткой собственно. Печально что для Спартака версии Лукойла это лучший игрок наверное за все 25 лет.
Али Самаркандский
сегодня в 09:56
Скорейшего возвращение в Спартак.
NbKA555
сегодня в 09:55
Добавить нечего.Всё верно.
