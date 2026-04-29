Агент сообщил, что Промес хочет завершить карьеру в «Спартаке»

Нидерландский агент Нейтан ван Куперен поделился информацией о состоянии бывшего нападающего «Спартака» .

Ситуация тяжёлая, вы знаете. Он находится в заключении в Нидерландах. Но постоянно спрашивает про «Спартак»: «Как сыграли в выходные? Что происходит в команде?» Он по-настоящему любит этот клуб.

Повторюсь, мне очень жаль, что не получилось увидеть его связку с Манфредом. В межсезонье при Абаскале они хорошо взаимодействовали, много забивали. Уверен, вместе на поле они бы показали всем совсем другой «Спартак». Надеюсь, однажды Квинси вернётся — может быть, как игрок, может, в ином качестве. В идеале он хочет завершить карьеру в «Спартаке»!

Понимаю, что у некоторых могут быть сомнения насчёт профессиональных качеств Промеса. Я отвечу им: даже несмотря на арест в Дубае, он был бы одним из лучших в РПЛ прямо сейчас. Квинси же лучший бомбардир в российской истории «Спартака»! Заменить его невозможно.

Одно его присутствие вселяло бы страх в линию обороны любого соперника. Плюс Барко, Солари, Угальде, Жедсон... Квинси, на мой взгляд, тот недостающий элемент не только на поле, но и в раздевалке.

Уверен, он до сих пор лидер по проданным футболкам в фан-шопе «красно-белых».