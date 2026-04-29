Сёмин: «Планирую в этом сезоне поехать на финал Лиги чемпионов»

Экс-главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин сообщил о намерении посетить финал Лиги чемпионов, который состоится в Будапеште 30 мая.
Я планирую в этом сезоне поехать на финал Лиги чемпионов. Что касается чемпионата мира, пока не могу ответить, очень дальний перелёт.
В финальной игре встретятся победители противостояний ПСЖ — «Бавария» и «Атлетико» — «Арсенал». Французский клуб в первом полуфинальном матче победил в насыщенном событиями матче со счётом 5:4, а встреча испанцев и англичан пройдёт сегодня, 29 апреля.