Лига чемпионов 2025/2026

Луис Энрике: «Это был лучший матч, в котором я участвовал как тренер»

сегодня, 12:21
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4).

Это был лучший матч, в котором я участвовал как тренер. Без сомнения.

Поздравляю всех!

goalaktika
сегодня в 14:19
После пятого забитого мяча, Энрике может подумал, что игра сделана и забыл что играет в полуфинале ЛЧ против Баварии))
При 5:2 ПСЖ потерял концентрацию, сбавил обороты, за что и поплатился двумя пропущенными.
Посмотрим, что он противопоставить в Мюнхене. Бавария дома точно не будет осторожничать и пойдет на таран
b3km3tgbch7n
сегодня в 13:45
В плане игры в обороне это не самый лучший матч
Capral
сегодня в 13:26
    Sergo81
    сегодня в 13:14
    Спасибо, Энрике за этот матч! Именно такого матча тебе и не хватало. Потешил своё самолюбие. Зато честно вызвал на открытый бой сильнейшего соперника, на данный момент и победил его. Без грязи, без грубости без затягивания времени, автобусов и прочей шелухи. Красавчики все!
    urytos
    сегодня в 12:45
    Всего то стоило забить на защиту и лучший матч)
    Варвар7
    сегодня в 12:43
    "Это был лучший матч, в котором я участвовал как тренер" - Луис явно не подумав поспешил с ответом . Если рассуждать как зритель , то да возможно лучший и то не для всех . Ну а как тренер , то в первую очередь надо было "напихать" своим игрокам "по самое не балуйся" перед ответной встречей за такой результат...
    112910415
    сегодня в 12:43
    о !
    перебор, однако !
    Bad Listener
    сегодня в 12:38, ред.
    Лучшее шоу, лучшие американские горки, наверное он имеет ввиду по эмоциям которые ему пришлось пережить, только когда едешь на американских горках ты точно не тренер и не рулевой, ты пассажир.
    Nenash
    сегодня в 12:32
    Тренеришко : Спасибо, что не вспомнил.. 🤭😄
    25процентный клоун
    сегодня в 12:26
    Но у нас тут эксперты есть которым этот матч без обороны и полузащиты. Им футбол подавай в матче где играют за ушастого
    пират Елизаветы
    сегодня в 12:24
    Вели 5-2, и с трудом отстояли победу. Это лучший матч))
