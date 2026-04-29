Гендиректор «Пари НН» назвал основную причину отставки Шпилевского

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасёв обратился к болельщикам после отставки и его тренерского штаба.

Уважаемые болельщики!

Сегодня мы официально сообщили о завершении сотрудничества с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом. Слежу за вашей реакцией, получаю обратную связь и мне бы хотелось более подробно остановиться на решении о перестановках.

Основная причина, почему мы пошли на этот действительно непростой шаг – результат. Это главное в спорте, в футболе, в частности. На данный момент мы находится на 15-м месте. Это не устраивает ни руководство клуба, ни команду, ни болельщиков. С этой точки зрения к концовке чемпионата мы, безусловно, ожидали большего.

К сожалению, по ходу сезона команде не хватало стабильности. Качественные матчи, в том числе по результату, сменялись неудачными. Увы, в весенней части сезона мы уступили в важнейших матчах, прямым конкурентам – «Ростову» на своём поле и «Оренбургу» в гостях, что стало для нас особенно чувствительным моментом.

Дальше отступать нам было некуда. После матча со «Спартаком», в котором мы также обидно уступили, стало очевидно, что клубу необходимы изменения, поскольку главная задача остаётся прежней – сохранение места в РПЛ . Чтобы её достичь, нами прикладываются все возможные спортивные способы. Перестановки на посту тренерского штаба – это всегда встряска для команды. На наш взгляд, на оставшиеся туры необходимы новые эмоции, энергия и тактические решения.

У болельщиков возникает вопрос, почему расставание с Алексеем Шпилевским и его помощниками произошло не раньше. Мы до последнего верили в наш тренерский штаб, предоставляя возможности для реализации идей и ожидая конвертации в результат. Благодарны Алексею Николаевичу и его помощникам за работу и вклад, но сейчас мы идём другим путём.