Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Гендиректор «Пари НН» назвал основную причину отставки Шпилевского

сегодня, 12:39

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасёв обратился к болельщикам после отставки Алексея Шпилевского и его тренерского штаба.

Уважаемые болельщики!

Сегодня мы официально сообщили о завершении сотрудничества с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом. Слежу за вашей реакцией, получаю обратную связь и мне бы хотелось более подробно остановиться на решении о перестановках.

Основная причина, почему мы пошли на этот действительно непростой шаг – результат. Это главное в спорте, в футболе, в частности. На данный момент мы находится на 15-м месте. Это не устраивает ни руководство клуба, ни команду, ни болельщиков. С этой точки зрения к концовке чемпионата мы, безусловно, ожидали большего.

К сожалению, по ходу сезона команде не хватало стабильности. Качественные матчи, в том числе по результату, сменялись неудачными. Увы, в весенней части сезона мы уступили в важнейших матчах, прямым конкурентам – «Ростову» на своём поле и «Оренбургу» в гостях, что стало для нас особенно чувствительным моментом.

Дальше отступать нам было некуда. После матча со «Спартаком», в котором мы также обидно уступили, стало очевидно, что клубу необходимы изменения, поскольку главная задача остаётся прежней – сохранение места в РПЛ. Чтобы её достичь, нами прикладываются все возможные спортивные способы. Перестановки на посту тренерского штаба – это всегда встряска для команды. На наш взгляд, на оставшиеся туры необходимы новые эмоции, энергия и тактические решения.

У болельщиков возникает вопрос, почему расставание с Алексеем Шпилевским и его помощниками произошло не раньше. Мы до последнего верили в наш тренерский штаб, предоставляя возможности для реализации идей и ожидая конвертации в результат. Благодарны Алексею Николаевичу и его помощникам за работу и вклад, но сейчас мы идём другим путём.

112910415
сегодня в 13:03
знать, судьба такая
Capral
сегодня в 12:49
Шпилевский показал себя достаточно грамотным специалистом, способным и умеющим ставить игру, читать соперника, предвидеть его ходы и действия... Нижний, во главе со Шпилей, грамотно разобрался с Балтикой, дважды прочитав неуступчивого соперника, с которым намучились все российские топы- Зенит, Локо, ЦСКА и Спартак. Шпилевский- один из немногих тренеров ПЛ, у которого в игре есть грамотный баланс, без явных перекосов- при недостатке качественных кадров. И конечно нельзя забывать о том, что весной, команду покинул её лидер Боселли, на котором был завязан стиль Нижнего, и который, во многом определял результаты команды и был её лицом...
На мой взгляд- увольнение глупое и не дальновидное.......................................
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:41, ред.
Через пердив этот путь лежит похоже. Но со Спартаком который ровным счётом ничего не показал проиграть действительно было неприятно. Остальных матчей не видел, но подозреваю что даже Оренбург больше победу заслужил чем Спартак.
Гость
