Бывший рулевой «Крыльев Советов» Адиев возглавил чемпиона Беларуси

сегодня, 13:28

Новым главным тренером белорусского клуба «МЛ Витебск» назначен Магомед Адиев.

1 апреля российский специалист покинул самарские «Крылья Советов».

«МЛ Витебск» в 2025 году победил в чемпионате страны, став первым клубом в истории Высшей лиги, сумевшим выиграть чемпионство в дебютный сезон. В розыгрыше-2026 после 5 матчей команда занимает 2-е место в турнирной таблице с 11 очками, отставая на два балла от лидирующего минского «Динамо».

Все новости
Гендиректор «Пари НН» назвал основную причину отставки Шпилевского
Сегодня, 12:39
Официально«Крылья Советов» утвердили Булатова главным тренером до конца сезона
Вчера, 14:16
Официально«Пари НН» и Шпилевский расторгли контракт по обоюдному согласию
Вчера, 13:30
ОфициальноГаранин покидает медиаклуб Lit Energy и возглавит «Пари НН»
Вчера, 12:09
ОфициальноАлексей Поддубский покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска»
Вчера, 09:12
Адиев сообщил о переговорном процессе по работе в белорусском клубе
27 апреля
пират Елизаветы
сегодня в 14:23
и сегодня кубковый матч с Динамо Минск у Адиева.
zte6xtmnpgu2
сегодня в 14:19
Ну что, пусть порулит, а мы уже потом оценим результаты..
lazzioll
сегодня в 13:40, ред.
очередное БАТЭ. нельзя же просто играть нормальный чемп, надо разорить пару клубов вбухать деньги в один и выигрывать и так никудышний чемп двадцать лет подряд. Благо БАТЭ загнулось и сейчас на своем исконном 12 месте. так и с этими будет - плохо что на ближайшие годы забирают интригу кто чемпион. в прошлом сезоне даже намека на конкуренцию не было со стороны Динамо Минска, Торпедо Жодино, Немана, Динамо Бреста, Славии - а это главные клубы страны так то.

я был вообще не против появления этого клуба из Рогачева, самобытного, если бы из него не делали то что уже проходили с БАТЭ. спонсор клуба - ведущий спонсор лиги как из названия видно букмекерская контора. с этого я всегда в шоке как такое возможно в современном спорте. миллиарды денег. скупка лучших игроков для ослабления конкурентов у них же и все такое прочее. переехали в Витебск, сразу же забыли откуда родом.
