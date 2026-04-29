Бывший рулевой «Крыльев Советов» Адиев возглавил чемпиона Беларуси

Новым главным тренером белорусского клуба «МЛ Витебск» назначен Магомед Адиев.
1 апреля российский специалист покинул самарские «Крылья Советов».
«МЛ Витебск» в 2025 году победил в чемпионате страны, став первым клубом в истории Высшей лиги, сумевшим выиграть чемпионство в дебютный сезон. В розыгрыше-2026 после 5 матчей команда занимает 2-е место в турнирной таблице с 11 очками, отставая на два балла от лидирующего минского «Динамо».
я был вообще не против появления этого клуба из Рогачева, самобытного, если бы из него не делали то что уже проходили с БАТЭ. спонсор клуба - ведущий спонсор лиги как из названия видно букмекерская контора. с этого я всегда в шоке как такое возможно в современном спорте. миллиарды денег. скупка лучших игроков для ослабления конкурентов у них же и все такое прочее. переехали в Витебск, сразу же забыли откуда родом.