Армения и Грузия примут молодёжный чемпионат мира 2029 года

Молодёжный чемпионат мира 2029 года пройдёт в Армении и Грузии. Об этом было объявлено на 76-м Конгрессе Международной федерации футбола ( ФИФА ) в канадском Ванкувере.

Также стало известно, что Майами примет финальный этап Кубка чемпионов ФИФА среди женщин в 2027-м, который должен пройти с 27 по 31 января. Это будет второй розыгрыш турнира, первый проходил с 8 октября 2025-го по 1 февраля 2026-го. В финальном матче «Арсенал» победил «Коринтианс» со счётом 3:2.

Подтверждено, что чемпионат мира-2026 среди игроков до 17 лет, который должен пройти в Катаре, состоится с 19 ноября по 13 декабря этого года.