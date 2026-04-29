Армения и Грузия примут молодёжный чемпионат мира 2029 года

сегодня, 13:59

Молодёжный чемпионат мира 2029 года пройдёт в Армении и Грузии. Об этом было объявлено на 76-м Конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в канадском Ванкувере.

Также стало известно, что Майами примет финальный этап Кубка чемпионов ФИФА среди женщин в 2027-м, который должен пройти с 27 по 31 января. Это будет второй розыгрыш турнира, первый проходил с 8 октября 2025-го по 1 февраля 2026-го. В финальном матче «Арсенал» победил «Коринтианс» со счётом 3:2.

Подтверждено, что чемпионат мира-2026 среди игроков до 17 лет, который должен пройти в Катаре, состоится с 19 ноября по 13 декабря этого года.

Кроме того, опираясь на создание женской сборной Афганистана среди беженцев и её последующий дебют в рамках серии FIFA Unites – Women’s Series-2025, совет ФИФА принял решение внести поправки в регламент организации, чтобы разрешить участие команды в официальных соревнованиях.

cps4w6gw9hx9
сегодня в 14:15
Надеюсь что к этому времени Россия будет выступать с гимном и флагом...
Гость
