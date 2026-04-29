«Шахтёр» рискует потерять 30 млн евро, если Мудрик не вернётся на поле

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о риске лишиться большой суммы денег, если вингер Михаил Мудрик больше не выйдет на поле в составе «Челси».
В данный момент продолжается расследование дела футболиста, в допинг-пробе которого в 2024 году был обнаружен мельдоний, входящий в список запрещённых веществ.
В его контракте прописаны 30 млн евро бонусов. Если он не будет играть или «Челси» не будет достигать результатов, мы потеряем 30 млн евро. Это серьёзный финансовый удар для нас.
Все верят, что эта история закончится как можно скорее с положительным результатом, и Мудрик вернётся на поле. В противном случае мы рискуем потерять 30 млн евро.
Я знаю Мудрика как игрока и как человека. Верю, что он вернётся и снова начнёт играть... Все ждут решения суда, у нас нет никакой информации о том, когда это произойдёт и когда будет вынесено окончательное решение.
Шахтёр итак нагрелся на этом трансфере и пусть не ноют, что ещё не смогут урвать бабла.
И еще, немало важный момент. В отличие, от того же грузина, который до сих пор не нашел себя в сборной Грузии, Мудрик был лидером сборной Украины, забивал красивые мячи и выделялся. В спорте, как и в жизни- многое зависит от случая, от удачи...