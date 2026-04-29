«Шахтёр» рискует потерять 30 млн евро, если Мудрик не вернётся на поле

сегодня, 14:18

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о риске лишиться большой суммы денег, если вингер Михаил Мудрик больше не выйдет на поле в составе «Челси».

В данный момент продолжается расследование дела футболиста, в допинг-пробе которого в 2024 году был обнаружен мельдоний, входящий в список запрещённых веществ.

В его контракте прописаны 30 млн евро бонусов. Если он не будет играть или «Челси» не будет достигать результатов, мы потеряем 30 млн евро. Это серьёзный финансовый удар для нас.

Все верят, что эта история закончится как можно скорее с положительным результатом, и Мудрик вернётся на поле. В противном случае мы рискуем потерять 30 млн евро.

Я знаю Мудрика как игрока и как человека. Верю, что он вернётся и снова начнёт играть... Все ждут решения суда, у нас нет никакой информации о том, когда это произойдёт и когда будет вынесено окончательное решение.

Groboyd
сегодня в 17:08
Сборная вообще не имеет отношения к клубу. Подольски был звездой бундестим, но оказался не в состоянии заиграть в топ-клубах. Ужасный период в Баварии, ничего выдающегося в Арсе, хотя канониры уже не были тогда грандом ни в Англии, ни в Европе.
Шахту он может и тащил к победам, но вот именно, что это было на Украине. Это просто огромная разница в уровнях чемпионатов.
6bv3n3vjmy8m
сегодня в 15:46
Конечно это подстава со стороны Мудрика
Romeo 777
сегодня в 15:28
Так Шахтер в любом случае не получил бы эти день бонусные, Мудрик даже до дисквалификации играть не мог нормально и сидел на лавке.
Capral
сегодня в 15:00, ред.
Мудрик вёл Шахту к победам. Другое дело, что в команде нужны партнеры, которые могут поддержать порыв лидера. Шахтер того времени был обычный клуб, не претендующий на победу в евро кубках, он был лидером только в чемпионате Украины. Но уже, одно то, что на него обратили внимание такие Клубы- достойно Уважения. Я не спорю, вероятно, 80млн., он на тот момент и не стоил, но игру достойную, показывал. И не случись этот досадный эпизод в его карьере, возможно, сейчас, он достиг бы большего.....................................
И еще, немало важный момент. В отличие, от того же грузина, который до сих пор не нашел себя в сборной Грузии, Мудрик был лидером сборной Украины, забивал красивые мячи и выделялся. В спорте, как и в жизни- многое зависит от случая, от удачи...
Groboyd
сегодня в 14:51, ред.
Он никогда не стоил тех денег, что за него отдал Челси. За такие суммы берут игроков, которые ведут команду к победам. Мудрик же обычный винтик, даже в лучшем своём виде.
Шахтёр итак нагрелся на этом трансфере и пусть не ноют, что ещё не смогут урвать бабла.
Capral
сегодня в 14:35
Очень неприятная и очень непонятная ситуация. Столько времени ведется расследование и до сих пор никаких конкретных результатов. Стоит он этих денег или нет? На тот момент, когда за него боролись английские Гранды Челси и Арсенал стоил. Он показывал мобильную, содержательную и очень атакующую игру, был мотором и движущей силой Шахтера. Но в любом деле надо немного везения и конечно же грамотный тренер, а с этим, Михе не повезло... Но я надеюсь, что еще ничего не потеряно. Всё зависит, как долго еще протянется этот идиотский процесс.
Kostya-515
сегодня в 14:31
И так получили за него огромные деньги, которых он не стоит..
112910415
сегодня в 14:25
очень опасная ситуация
ek6gs6z5uj4g
сегодня в 14:22
Есть предчувствие, что все же потеряют деньги....
