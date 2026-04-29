27-й тур РПЛ стал самым посещаемым в этом сезоне

сегодня, 14:59

27-й тур Российской Премьер-Лиги установил рекорд посещаемости текущего сезона. Матчи посетили 139 893 зрителя.

Средняя посещаемость тура — 17 486 человек. Предыдущий лучший средний показатель в сезоне был зафиксирован в 5-м туре — 16 541.

Средняя посещаемость всех игр чемпионата после 27-го тура составляет 13 364 человек. В прошлом сезоне средний результат за такой же период был 11 846 зрителей. Прирост — 12,8 %.

Встреча «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» стала самой посещаемой в 27-м туре, на ней находилось 32 497 болельщиков.

«Пари НН» установил личный рекорд посещаемости в кампании-2025/26. На их поединке со «Спартаком» присутствовало 18 535 зрителей.

Общая посещаемость всех матчей в сезоне составила более 2 миллионов 800 тысяч человек.