27-й тур РПЛ стал самым посещаемым в этом сезоне

сегодня, 14:59

27-й тур Российской Премьер-Лиги установил рекорд посещаемости текущего сезона. Матчи посетили 139 893 зрителя.

Средняя посещаемость тура — 17 486 человек. Предыдущий лучший средний показатель в сезоне был зафиксирован в 5-м туре — 16 541.

Средняя посещаемость всех игр чемпионата после 27-го тура составляет 13 364 человек. В прошлом сезоне средний результат за такой же период был 11 846 зрителей. Прирост — 12,8 %.

Встреча «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» стала самой посещаемой в 27-м туре, на ней находилось 32 497 болельщиков.

«Пари НН» установил личный рекорд посещаемости в кампании-2025/26. На их поединке со «Спартаком» присутствовало 18 535 зрителей.

Общая посещаемость всех матчей в сезоне составила более 2 миллионов 800 тысяч человек.

youtomee
сегодня в 17:48
Печально, что наша РПЛ даже до чемпионшипа английского не дотягивает...
Bad Listener
сегодня в 16:06
Да, и всё что удалось зацепить болельщика в нижнем это песню по Волгу перед матчем, а матч такой что хоть глаза выколи
nik9373
сегодня в 15:06
Ежу понятно, что пришли не на "Пари НН" смотреть, а на "Спартак".
