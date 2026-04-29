Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Динамо» сообщили, что клуб входит в топ-6 РПЛ по бюджету

сегодня, 15:56

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о финансовой составляющей клуба.

О появившейся информации, согласно которой «Динамо» тратит 6 млрд на зарплаты футболистов, что является третьим показателем в РПЛ (сейчас команда занимает 8-е место в турнирной таблице)

Цифру эту комментировать не буду: полагаю, что она недостаточно корректна. А то, что команда выступает неудачно в этом сезоне — да, так и есть, своих целей мы не достигаем. Остался шанс на Кубок, и этот шанс надо максимально использовать. Конечно, мы абсолютно не удовлетворены, поэтому и были приняты решения по ходу сезона по тренерскому штабу. Но в целом у нас в чемпионате есть топ-6 клубов, которые в основном и конкурируют между собой — если мы говорим о бюджетах. «Динамо» входит в эту шестёрку.

По тем же данным, «бело-голубые» — самый прибыльный клуб в РПЛ с показателем 1,5 млрд

Этот показатель больше для налоговой — учитывает все поступления, не только от собственной коммерческой деятельности клуба. Что же касается коммерции, то она, конечно, сильно выросла за последние 5 лет. Причём выросла многократно. Вы видите, какое у нас количество партнёров, активаций. Мы стараемся работать на увеличение коммерческих контрактов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 