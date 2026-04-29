ФИФА изменила правила аннулирования жёлтых карточек на ЧМ-2026

сегодня, 16:49

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что жёлтые карточки на чемпионате мира 2026 года будут аннулироваться дважды.

Первый раз это произойдёт после группового этапа, второй — по завершении 1/4 финала. Такое решение связано с введением дополнительного раунда плей-офф. На ЧМ-2026 впервые в истории турнира выступят 48 команд.

Ранее жёлтые карточки сбрасывались только один раз — после четвертьфинала. При этом игроки, получившие два предупреждения до этой стадии, отбывали одноматчевую дисквалификацию.

Перевод с fifa.com Фото: Сайт ФИФА
Все комментарии
em8cz6qsqsq9
сегодня в 17:18
Ну теперь или фолить будут больше, или пойдет на благо игры...
Гость
