ФИФА изменила правила аннулирования жёлтых карточек на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что жёлтые карточки на чемпионате мира 2026 года будут аннулироваться дважды.
Первый раз это произойдёт после группового этапа, второй — по завершении 1/4 финала. Такое решение связано с введением дополнительного раунда плей-офф. На ЧМ-2026 впервые в истории турнира выступят 48 команд.
Ранее жёлтые карточки сбрасывались только один раз — после четвертьфинала. При этом игроки, получившие два предупреждения до этой стадии, отбывали одноматчевую дисквалификацию.