Игроки, пытающиеся скрыть дискриминацию, могут получить красную карточку

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) единогласно одобрил введение красной карточки для игроков, закрывающих рот, чтобы скрыть дискриминационное поведение.
Такое же наказание будет введено для футболистов, покидающих поле, или официальных лиц, подстрекающих их к этому в знак протеста против решения арбитра. По усмотрению организатора соревнований, судья может в этих случаях показать красную карточку.
Изменения были согласованы на ежегодном общем собрании IFAB в феврале и приняты после тщательных консультаций ФИФА со всеми ключевыми заинтересованными сторонами. Они начнут действовать с чемпионата мира 2026 года.