Игроки, пытающиеся скрыть дискриминацию, могут получить красную карточку

сегодня, 17:00

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) единогласно одобрил введение красной карточки для игроков, закрывающих рот, чтобы скрыть дискриминационное поведение.

Такое же наказание будет введено для футболистов, покидающих поле, или официальных лиц, подстрекающих их к этому в знак протеста против решения арбитра. По усмотрению организатора соревнований, судья может в этих случаях показать красную карточку.