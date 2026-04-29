Игроки, пытающиеся скрыть дискриминацию, могут получить красную карточку

сегодня, 17:00

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) единогласно одобрил введение красной карточки для игроков, закрывающих рот, чтобы скрыть дискриминационное поведение.

Такое же наказание будет введено для футболистов, покидающих поле, или официальных лиц, подстрекающих их к этому в знак протеста против решения арбитра. По усмотрению организатора соревнований, судья может в этих случаях показать красную карточку.

Изменения были согласованы на ежегодном общем собрании IFAB в феврале и приняты после тщательных консультаций ФИФА со всеми ключевыми заинтересованными сторонами. Они начнут действовать с чемпионата мира 2026 года.

Перевод с fifa.com Фото: Соцсети Джанни Инфантино
112910415
сегодня в 17:34, ред.
а зевать и прикрываться - можно ?
59udt2e7qrkw
сегодня в 17:17
Ну тут как бы все это нужно будет аргументировать судьям....
VeniaminS
сегодня в 17:16
Получается - держи рот на замке!!!
