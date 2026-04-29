Зобнин назвал идеальное завершение сезона для «Спартака»

blitz
сегодня в 20:22, ред.
Пока нет Еврокубков любое место кроме первого ничего не стоит. Хоть второе , хоть третье, это не титул, не трофей. Так памятная медалька не более того.
pvqv9hut4h6x
сегодня в 19:41
Третьего места будет достаточно
Водолей Сергеев
сегодня в 19:05
Речь идёт о ситуации на сегодняшний день - если так будет, разумеется для к/б будет идеальный финиш сезона.
CCCP1922
сегодня в 18:58
Слишком часто Зобнин появляется в эфире в качестве говорящей головы Спартака... Роман дает обещания, которые не выполняются, делает прогнозы, которые не сбываются. Получается, что этот человек не приносит команде удачи, а играет ещё хуже, чем говорит. Зобнин никогда не огорчается, даже когда откровенно привозит. Спокойно относится ко всем поражениям красно-белых, впрочем не он один — таких большинство. Может пора перестать принимать Романа за лидера Спартака??? Не может быть лидером человек, который скорее символизирует собой поражение. Не знаю, как закончится сезон... Конечно, хотелось бы завоевать Кубок России, но ещё больше хочется, чтобы в Спартаке наступило время побед... Нужно только убрать баласт.
lotsman
сегодня в 18:25
Правильно, нужно ставить цель и добиваться её. Выше третьего уже не прыгнешь, осталось три матча, в идеале 57 очков, а второе уже сейчас 59. А вот бронзу можно достать. Для этого надо выиграть оставшиеся матчи и надеяться на осечку Локомотива. У Локо игры с Динамо, Балтикой и ЦСКА, а у вас с Крыльями, Рубином и Махачкалой. У Локо матчи посложнее, осечка возможна, так что всё в ваших руках. Дерзайте.)
Bad Listener
сегодня в 17:33, ред.
Поэтому не капитан он и гнать его надо в шею из Спартака, идеальное завершение для Спартака в этом году недостижимо, чемпионство и кубок, всё остальное недостойно названия Спартак. Зобнин как болтнёт чего так стыдно за всю команду, иди извинись перед Зенитом лучше ещё разок. Ужаснее всего что это не просто слова отдельного Зобнина, это повестка Лукойла, холодный расчёт, так они усыпляют требовательность и чемпионский дух болельщиков. И вот уже сам не замечаешь как сидишь и говоришь "ну третье место неплохо, да". Проще снизить ожидания фанатов чем им соответствовать.
25процентный клоун
сегодня в 17:32
Барко если сплавим летом то это будет лучшее завершение сезона.
Ноль голов в сезоне, классный игрок основы, пристроился
xjatz35h7d2c
сегодня в 17:20
Да уж... третье место это уже идеальное завершение сезона.... докатились....
