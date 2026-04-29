«Реалу» предстоит сделать выбор между Мбаппе и Винисиусом

Многие в «Реале» считают, что нападающие Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе не может ужиться вместе в одной команде.
По этой причине один из форвардов должен уйти, чтобы все внутренние проблемы были решены. Однако президент «сливочных» Флорентино Перес не согласен с таким мнением.
Перес убеждён, что сможет построить побеждающую команду с Винисиусом и Мбаппе в одном составе.
У грамотного тренера- и Мбаппе, и Вини будут играть, и дополнять друг друга...........................................
Действительно, игра двух напав практически сложилась и лишь нужно было ещё чуть-чуть подождать, но нет, Перес всё сам же и испортил.
Теперь, задним умом понимает что натворил, а исправить как? Но оба футболиста должны играть в Реале !