Испания. Примера 2025/2026

«Реалу» предстоит сделать выбор между Мбаппе и Винисиусом

сегодня, 17:26

Многие в «Реале» считают, что нападающие Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе не может ужиться вместе в одной команде.

По этой причине один из форвардов должен уйти, чтобы все внутренние проблемы были решены. Однако президент «сливочных» Флорентино Перес не согласен с таким мнением.

Перес убеждён, что сможет построить побеждающую команду с Винисиусом и Мбаппе в одном составе.

СлухиПСЖ намерен подписать полузащитника «Челси»
Вчера, 23:08
СлухиОсимхен стал трансферной целью «Арсенала»
Вчера, 22:24
Симеоне высказался о возможном уходе Хулиана Альвареса из «Атлетико»
Вчера, 21:27
Слухи«Барселона» намерена подписать Жоао Педро в случае неудачи с Альваресом
Вчера, 16:40
СлухиАгент Тикнизяна сообщил об интересе к игроку из ведущих лиг Европы
Вчера, 16:31
Слухи«Атлетико» хочет получить не менее 120 млн евро от «Барселоны» за Альвареса
Вчера, 16:14
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 20:52
Да, Дружище, для нас, людей, помнящих и преданных советскому футболу, не понять, многого из того, что происходит сейчас, даже в европейском футболе. Не уверен, что футбол нынешний стал зрелищнее футбола прошлых лет, и не только советского... Советская 1-я лига 70-80x была не слабее нынешней ПЛ, если не сильнее!!!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:48
Думаю, потому близки взгляды на футбол, что мы видели советский футбол, его героев, видели игры легенд и мирового футбола не в обзорах, а в играх на первенстве стран, Чемп.Европы, Мира ...
Я ,к примеру, когда вспоминаю игры прошлого, в частности вспоминаю из многих футболистов почему - то игрока Динамо М , Еврюжихина. Ну не знаю почему именно его. Был лично знаком со многими футболистами, с Еврюжихиным. нет, но в памяти его игра...
Запомнилась...
Память играет с нами в футбол ,наверное.
С пожеланием здоровья и футбольных зрелищь
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:46
Мы все здесь живём футболом!
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 20:44
Ну и правильно, живи футболом, наслаждайся игрой...)))
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:43
Да я не распространяюсь особо, чтобы в фаны Зенита не записали по беспределу)) Я за футбол во всём мире)
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 20:38
Ах, вот как. Так ты, оказывается Ленинградец. Достойно!!!)))
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:32
Да, я же в Питере живу, а Энрике техничный красавчик)) Обидно за него
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 19:56
А ты, нет нет, но обязательно к Зениту вернешься.))) Нашел, с кем сравнивать...
happy 50
сегодня в 19:49
Увольнение Анчелотти было первой ошибкой. Второй ошибкой была покупка Мбаппе. Тут от Винисиуса бы им избавиться , так они еще Мбаппе купили. Реалу надо играть с играющим тренером Мбаппе. Сливочные хотят играть в свое удовольствие, валять дурака на тренировках и получать миллионы. Это самый внушаюший отвращение Реал за последние 30 лет.
Sergo81
Sergo81 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 19:48
Что Неймар, что Вини, они оба левые напы.И Мбаппе левый нап. Это отжимание места под солнцем, ни больше ни меньше. Устраняет конкурентов. Глушенков так же Энрике в Зените игнорит. Но Энрике, в отличии от Вини и Неймара просто бросил играть и симулирует активность на поле.
Comentarios
сегодня в 19:45, ред.
Папа Карло их вместе старался не выпускать. Единственный выход если обоих хотят сохранить.
m44xpqaqtysu
сегодня в 19:40
Обезьянку Винисиус под зад.
Groboyd
сегодня в 19:32, ред.
Мбаппе нужна фигура отвлечения. ЦН который будет отвлекать защитников, которй будет цепляться за мяч и скидывать на него, как было в ПСЖ. В Реале же ему приходиться самому проделывать огромную подготовительную работу с мячом. То чем в парижском клубе он не занимался, как и в сборной Франции. С левого фланга ему проще для себя создать момент, выйти на позицию для кручённого удара. А тут в центре перед ним свора опорников и защитников. Зачем ему это? Плюс настоящий ЦФ добавит вариантов игры в атаке.
DXTK
сегодня в 19:12
А Мбаппе вообще с кем нибудь сыгрывается или уживается что у него были конфликты в ПСЖ с Неймаром что сейчас с Виннисиусом.......Реал с Мбеппе точно не стал сильнее два сезона подряд ноль трофеев это показывает.......а вот его бывший клуб ПСЖ метит во второй финал подряд..........они показали Мбаппешке как надо играть с Баварией.......
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 18:52
Спасибо, Артем. Рад, что мы на одной волне, и уже много лет.))) Возможно, наши взгляды на футбол в мелочах и расходятся- это нормально, но в общем и целом- мы едины, а значит- НЕПОБЕДИМЫ!!!!!!!)))))))
С Уважением!!!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:43
Витя, чтобы тебя не поддержать, тебе надо начать писать комментарии на уровне школьника или откровенную ересь. Ты этого не делаешь, но озвучивает мои мысли и мое понимание обсуждаемого вопроса. Как не поддержать? Давай, пиши больше, мне интересно читать твои комментарии.
Да здравствует здравый смысл в футболе!
Спасибо за добрые слова.
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 18:36
Приветствую, Артем!!!
Не сомневался, что поддержишь!!! Спасибо!!!)))
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 18:35
Приветствую, Герман!!!
Давно тебя не видел))). Насчет Мбаппе и его правильного использования. Для примера, взять, хотябы прошедший ЧЕ-24. Ну там же ясно и отчетливо было видно, что Мбаппе играл левого полусреднего, с резким смещением в центр, а фактически, у Дешама, он играл ЦН!!! Ну значит можно его приспособить. Анчи, в принципе этим и занимался полгода, когда пробовал его слева и в центре... Это же, каким надо быть идиотом, чтобы за один провальный сезон уволить Величайшего из Тренеров!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:25
должен_уйти - это как?
бесплатно?! ))
Перес здесь все верно делает.
лучше продлить Винисиуса, чем терять бесплатно.
Мбаппе надолго.
сезон был не так уж плох. 2 место достойно Реала.
черная банда немного притереться, и Виниус с Мбаппе по новой начнет сметать всех в ЛЧ, если не в деле, то на словах сливочных.
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:24
100%! Приветствую, Виктор! Абсолютно согласен!
Идея Винисиус и Мбаппе несовместимы — выглядит слишком упрощённой. В современном футболе топ-клубы обязаны уметь встраивать несколько звёзд сразу, а не выбирать между ними. Оба игрока — элитного уровня, оба могут решать эпизоды в одиночку, и при грамотной структуре они не мешают, а усиливают друг друга. В этом смысле позиция Переса выглядит логичной: проблема не в футболистах, а в том, как их используют.
Но вот где к Пересу есть серьёзный вопрос — это тренерский выбор. Потому что совместить двух таких игроков — задача не деклараций, а тактики, дисциплины и чётко выстроенной модели игры. Если тренер не способен распределить роли, наладить прессинг и баланс в атаке и обороне, то любые звёзды начинают «конфликтовать» уже не характерами, а функциями на поле.
Иными словами: Перес прав в стратегии (оставить обоих), но ошибается в инструменте. Без тренера, который умеет работать с эго (каким был Великий Карло!), скоростью и свободой таких игроков, даже самый звёздный состав будет выглядеть несобранным.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:15
Всё так и есть. Перес, имея в руках журавля, сам для себя выбрал не пойми что.
Действительно, игра двух напав практически сложилась и лишь нужно было ещё чуть-чуть подождать, но нет, Перес всё сам же и испортил.
Теперь, задним умом понимает что натворил, а исправить как? Но оба футболиста должны играть в Реале !
Karkaz
Karkaz
сегодня в 18:11
А какой выбор? Мбаппе то недавно взяли, его никак не будут продавать, а вот Винисиус давно играет, плюс контракт тянет подписывать. Тут и выбора нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:01
Лично на мой вкус лучше черепашка...
MMM 58
MMM 58
сегодня в 17:48
Не могут, а не "не может"!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:47
Приветище, Братишка!!!
Полностью поддерживаю и подтверждаю- двумя руками!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё мы видели и всё проходили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))
Groboyd
Groboyd ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:46
С таким же французом... Они абсолютно разные по игре.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 17:45
Реалу нужен настоящий форвард в центре. Мбаппе это всё-таки игрок любящий уходить на левый фланг и оттуда атаковать. Лучшее решение избавиться от Винисиуса, тем более Реал не собирается ему платить тех денег, которые бразил хочет.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:40, ред.
....Данке шён, Друже! Далеко ходить не надо , с таким же французом,ну по опытней безусловно, но сработался, Я про
великолепного грозу Доннарумы , Карима ибн Бензема, кажется их так там кличат!!!
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 17:39
Обоих уволить, а на их место Глебова с Кусочком!
KSY716
KSY716
сегодня в 17:39
А жаль
Гость
