Нойер: «Пропустить 5 голов неприятно для любого вратаря»
Вратарь «Баварии» прокомментировал 5 пропущенных голов в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ (4:5).
Конечно, пропустить 5 голов неприятно для любой обороны и любого вратаря. Вы видели голы. Было сложно отбить любой из них. Я дважды был очень близок и мог бы коснуться мяча. Но мы действительно показали характер и хорошо отыгрались. Мы даже могли сравнять счет — 5:5. Мы знаем, что у нас домашняя игра на следующей неделе, и что всё в наших руках. Всё ещё возможно.
["news\/1426982\/salah-mohamed-liverpul","news\/1426981\/chelestini-fabio-cska","news\/1426980\/gavi-pari-sen-zhermen","news\/1426978\/mourino-zhoze-italiya","news\/1426977\/garnacho-alehandro-al-nasr","news\/1426976\/mourino-zhoze-roma","news\/1426975\/musaev-murad-krasnodar","news\/1426974\/mourino-zhoze-real","news\/1426972\/barinov-dmitriy-cska","news\/1426969\/mourino-zhoze-real","news\/1426967\/mbappe-kilian-real","news\/1426966\/zobnin-roman-spartak","news\/1426964","news\/1426963","news\/1426962\/pender-mayk-bavariya","news\/1426960\/pivovarov-pavel-dinamo","news\/1426958\/alaev-aleksandr","news\/1426956\/garanin-vadim-pari-nn","news\/1426954","news\/1426953\/martines-karles-tuluza","news\/1426952\/palkin-sergey-shahtyor","news\/1426949","news\/1426947\/adiev-magomed-ml-vitebsk","news\/1426945\/rossiya-zhenskaya","news\/1426944\/gvardiola-pep-manchester-siti","news\/1426943\/shpilevskiy-aleksey-pari-nn","news\/1426941\/enrike-luis","news\/1426940\/kompani-vensan","news\/1426939\/matazo-eliot","news\/1426938\/de-rossi-daniele-ostiya-mare"]