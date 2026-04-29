Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Лига чемпионов 2025/2026

Нойер: «Пропустить 5 голов неприятно для любого вратаря»

сегодня, 18:11
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал 5 пропущенных голов в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ (4:5).

Конечно, пропустить 5 голов неприятно для любой обороны и любого вратаря. Вы видели голы. Было сложно отбить любой из них. Я дважды был очень близок и мог бы коснуться мяча. Но мы действительно показали характер и хорошо отыгрались. Мы даже могли сравнять счет — 5:5. Мы знаем, что у нас домашняя игра на следующей неделе, и что всё в наших руках. Всё ещё возможно.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 20:29
...да, матереет,ведь опыт-сын ошибок трудных! Футбол по французски учит!Его фишка в медлительности и разжёвывании любого момента,когда Он с мячом!!! Но есть и ошибки,результат покрывает погрешности!
Agent_marsa
сегодня в 20:00
Пора уже на пенсию, не тянет уровень Баварии.
Karkaz
сегодня в 19:51
С игровым стилем Компани, шансы Нойера пропускать много мячей всегда высокие
Karkaz ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:48
Хвича всё лучше и лучше играет
shur
сегодня в 18:44
...Гол от Хвичы как в бильярде, от одной лузы, тьфу ты, штанги к другой и в нёё самую!!! Глазками один из лучших вратарей Германии, Европы, Мира провожал неберущийся мячик !!!!!!!!!!!!!!!
Bad Listener
сегодня в 18:17, ред.
Ну это как посмотреть, ворота у которых не было ни вратаря ни обороны скажут что пропустить всего 5 довольно таки и неплохо, да ещё и от ПСЖ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 