В «Реале» опасаются возможного назначения Моуриньо

Некоторые люди в руководстве «Реала» обеспокоены возможным назначением Жозе Моуриньо в мадридский клуб.
Они опасаются, что ситуацию португальца будет похода на ситуацию с Хаби Алонсо. Требовательный подход Моуриньо и высокие ожиданиями может оказать негативное влияние на футболистов.
Однако при этом Моуриньо всё ещё остается основным кандидатом для президента «сливочных» Флорентино Переса.
Я, конечно, очень не хочу назначения Моура, потому что это заведомо 100% провал, так как Моуринью уже давно закончился как топ-тренер. Но вот один плюс в его возможном назначении точно будет. Эти нежные принцессы наконец-то почувствуют, что такое настоящая дисциплина.