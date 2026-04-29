Испания. Примера 2025/2026

В «Реале» опасаются возможного назначения Моуриньо

сегодня, 18:38

Некоторые люди в руководстве «Реала» обеспокоены возможным назначением Жозе Моуриньо в мадридский клуб.

Они опасаются, что ситуацию португальца будет похода на ситуацию с Хаби Алонсо. Требовательный подход Моуриньо и высокие ожиданиями может оказать негативное влияние на футболистов.

Однако при этом Моуриньо всё ещё остается основным кандидатом для президента «сливочных» Флорентино Переса.

goalaktika
goalaktika ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 20:58
Согласен, капризные лидеры для него не авторитет.
Но, его большой минус, после него всегда остаётся бардак и руины
Drosmo
Drosmo
сегодня в 20:50
Если Перес назначит главным тренером "особенного", Винисиус осознает каким же добрым и мягким был Алонсо.

Я, конечно, очень не хочу назначения Моура, потому что это заведомо 100% провал, так как Моуринью уже давно закончился как топ-тренер. Но вот один плюс в его возможном назначении точно будет. Эти нежные принцессы наконец-то почувствуют, что такое настоящая дисциплина.
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 20:41
Да, очень похоже.(((
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:34, ред.
Пиявки, сосущие кровь из клуба и бренда "Реал Мадрид" ...
Кажется, в МЮ точно такие же сидят)
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 20:25
И не говорите. Даже страшно...
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:24
Одни паразиты-бизнесмены и ни одной легенды))
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 20:17
Сколько дармоедов, однако...)))
goalaktika
goalaktika ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:10
Улыбнуло)))
goalaktika
goalaktika ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:09
Всезнающая Алиска выдала:
По состоянию на 2026 год руководящий состав футбольного клуба «Реал Мадрид» включает:
Президент — Флорентино Перес Родригес.
Вице-президенты: Эдуардо Фернандес де Блас, Педро Лопес Хименес, Энрике Санчес Гонсалес, Энрике Перес Родригес.
Секретарь — Хосе Луис дель Валье Перес.
Члены совета директоров: Сантьяго Агуадо Гарсия, Херонимо Фарре Мункараш, Мануэль Сересо Веласкес, Хосе Санчес Берналь, Мануэль Торрес Гомес, Мануэль Гомес Баррера, Гумерсиндо Сантьяго Гиль, Хосе Мануэль Отеро Ластрас...
Пусть ищет)))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:04
Сильно!!!!!!!)))))))
ya2cknah3rqw
ya2cknah3rqw
сегодня в 20:02
А руководство не хочет привести в чувство игроков.....а то вакханалия в команде....
Comentarios
Comentarios
сегодня в 19:43
Опасаются те кому видимо есть чего опасаться..
Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:41
Этот заголовок не лишён смысла. Так как игроки должны полностью слушаться Жозе и выполнять все передвижения и если надо отрабатывать в обороне. Не исключены конфликты, если Моуриньо назначат, а Винисиус останется.
Capral
Capral
сегодня в 19:30
Опасаются напрасно. Одно дело- неопытный Алонсо, со своими примочками, требованиями и взглядами на футбол АЛЯ Байер, и совсем другое- Мудрый и титулованный тренер, уже работавший в Реале. Никто конечно гарантии не даст в успехе Маура, но сравнение его с Алонсо- просто неуместно...
Groboyd
Groboyd
сегодня в 19:17
Как же Винисиус взвоет, если Моур возглавит Реал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:15
в Реале бояться, что Моуриньо заберет с собой Престианни в Реал.
shur
shur
сегодня в 19:01
....где и главное, кто эти "некоторые люди"...???!!! Одному Пересу известно....! =))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:41
Ох блин, эти тепличные фрукты надо обхаживать мягко и нежно чтобы не дай Бог тонкая детская психика не дала сбой
Гость
