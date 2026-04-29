Александр Мостовой: «Для меня Мусаев останется нефутбольным человеком»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе Мурада Мусаева во главе «Краснодара».
Что бы ни выиграл Мусаев в будущем, для меня он всё равно останется нефутбольным человеком. В этом сезоне у «Краснодара» отличные шансы на чемпионство, но ведет их к этой победе Кордоба, а не Мусаев. Убери оттуда Кордобу — я не уверен, что Мусаев справился бы со своей работой. На поле играют футболисты, и они все решают. У «Краснодара» они высокого уровня, что и позволяет им идти так высоко.
Нефутбольный человек не создаст самую элитную и интеллектуальную команду России. Нефутбольный человек не создаст такого слаженного ансамбля, как в Краснодаре. Нефутбольный человек не создаст такую команду единомышленников, какую создал Мусаев.
А кто футбольный человек- шварц, личка или может Семак, который со скоростью света летит в неизвестность и деградирует с завидным постоянством? А по-моему, Мост просто завидует... Никто никуда не зовет, вот и сидит, фантазирует.