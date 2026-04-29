Александр Мостовой: «Для меня Мусаев останется нефутбольным человеком»

сегодня, 19:01

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе Мурада Мусаева во главе «Краснодара».

Что бы ни выиграл Мусаев в будущем, для меня он всё равно останется нефутбольным человеком. В этом сезоне у «Краснодара» отличные шансы на чемпионство, но ведет их к этой победе Кордоба, а не Мусаев. Убери оттуда Кордобу — я не уверен, что Мусаев справился бы со своей работой. На поле играют футболисты, и они все решают. У «Краснодара» они высокого уровня, что и позволяет им идти так высоко.

adekvat ответ DenLo (раскрыть)
сегодня в 21:00
Ну да, его ни кто не берет тренером.
сегодня в 20:32, ред.
С Мостовым обратная ситуация известный футболист а тренера не вышло
сегодня в 19:46, ред.
Однако, Мост повторяется.))) И снова- только Кордоба, и снова- Мусаев не тренер. Да, Кордоба. А чего стоило киевское Динамо без Блохина или тбилисское без Кипиани? И что, Лобан и Ахалкаци тоже нефутбольные люди? Мусаеву, конечно, как я часто говорю не хватает академических знаний, тренерской проницательности и интуиции. Но сказать, что он нефутбольный человек- это неправда.
Нефутбольный человек не создаст самую элитную и интеллектуальную команду России. Нефутбольный человек не создаст такого слаженного ансамбля, как в Краснодаре. Нефутбольный человек не создаст такую команду единомышленников, какую создал Мусаев.

А кто футбольный человек- шварц, личка или может Семак, который со скоростью света летит в неизвестность и деградирует с завидным постоянством? А по-моему, Мост просто завидует... Никто никуда не зовет, вот и сидит, фантазирует.
сегодня в 19:45
Чем дальше тем все более неадекватные тексты от Мостового появляются на сайте. Это говорит о том, что эта невостребованная звезда все дальше отдаляется от футбола. Такую глупость, что он выдал про Мусаева даже комментировать не хочется. Вот ведь как бывает, игрок был неплохой, но зависть психику подточила и довела до........
сегодня в 19:24
Частенько встречал раньше такое мнение. Группа топовых игроков решают игру. Но есть и другой взгляд. Порядок бьет класс. Самый показательный для меня матч Барселона - Рубин. Насчет Мусаева не могу сказать ничего. Просто не в теме. Саша кстати так и не блеснул своими тренерскими талантами, хотя как игрок бы просто супер.
сегодня в 19:16, ред.
Завидует ЦАРЬ!!!
сегодня в 19:14
По его логике,тренер вообще не нужен, достаточно просто хороших футболистов.
сегодня в 19:10
НЕ футбольный человек* - кредо-водораздел Мостового Александра
сегодня в 19:07
.....Андрей Рэмович Белоусов , это имя вам ничего не говорит Александр, тоже не военный, а должность, извините............!!!
сегодня в 19:03, ред.
Ой, да для царя можно быть хоть кем, это не имеет значения, если ненормальный считает ненормальным тебя значит с тобой всё в порядке. А вот нравиться царю вот это уже стрёмно.
