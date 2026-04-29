Моуриньо: «„Рома“ — самое прекрасное место в моей карьере»
Главный тренер «Бенфики» вспомнил о своём периоде работы в «Роме».
«Рома» — самое прекрасное место в моей карьере. Я никогда не чувствовал такой невероятной атмосферы вокруг команды. Высокий уровень требований? Это не трагедия! Когда мы выиграли Лигу конференций, праздник был сумасшедшим. Это не вина болельщиков, что в Риме не побеждают.
