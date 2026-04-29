Моссаковский: «Челестини покинет ЦСКА после окончания сезона»

сегодня, 20:39

Известный комментатор Михаил Моссаковский поделился мнением о будущем Фабио Челестини в ЦСКА.

Мне кажется, вопрос об увольнении Челестини сейчас даже не стоит. При этом красные линии уже пройдены. Фарш этой весны… Его назад не прокрутишь. Клуб не рассматривает вопрос продолжения работы с Фабио после окончания сезона. Не верю, что ЦСКА уже договорился с кем-то о замене. Клуб проехал станцию, на которой один из участников мог сойти. Решение требовалось, и в этом был бы смысл. Неприятное, сложное, дорогое решение. ЦСКА похож на лодку, которую несёт по волнам и болтает.

Groboyd
сегодня в 22:01, ред.
Как можно увольнять тренера, который за пару месяцев поставил коням игру с которой можно претендовать на всевозможные титулы?
Futurista
сегодня в 21:43
Фарш невозможно провернуть назад и время ни на миг не остановишь...итоги)...
particular
сегодня в 21:06
Красочно и живописно обмусля́кано состояние дел, проблемы и вариации...
shur
сегодня в 20:58
"Неприятное, сложное, дорогое решение. ЦСКА похож на лодку, которую несёт по волнам и болтает." Понюхаем, потрогаем, послушаем....!!!
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:43
Число фантазеров множится ежедневно. Реально никто ничего не знает, но соревнуются в фантазиях. А главное их всех как ветром сдует, если их предсказания чистый вымысел. Ребята наберитесь терпения подождите пару недель и все будет ясно. А возможно все.
