Салах сможет сыграть в нынешнем сезоне, несмотря на травму

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах получил повреждение в матче АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:1).
По данным пресс-службы «красных», египтянин сможет сыграть в нынешнем сезоне. У него диагностировали незначительную мышечную травму.
Но, на Чемпионате мира, сборному Египту он ещё больше нужен, если сб.Ирана всё таки будет играть. Новозеландцев конечно обыграют, но Бельгия с Ираном более сильные чем сб. Египета