Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Салах сможет сыграть в нынешнем сезоне, несмотря на травму

сегодня, 21:04

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах получил повреждение в матче АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:1).

По данным пресс-службы «красных», египтянин сможет сыграть в нынешнем сезоне. У него диагностировали незначительную мышечную травму.

goalaktika
сегодня в 21:30
В Ливерпуле он сейчас конечно необходим, есть риск вылета из зоны ЛЧ.
Но, на Чемпионате мира, сборному Египту он ещё больше нужен, если сб.Ирана всё таки будет играть. Новозеландцев конечно обыграют, но Бельгия с Ираном более сильные чем сб. Египета
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:06
Главное, чтобы не усугубил...
