Фабрегас собирается в будущем возглавить «Арсенал»

сегодня, 21:24

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас может вернуться в Англию.

Испанский специалист в долгосрочной перспективе намерен однажды возглавить «Арсенал». С большой долей вероятности от окажется от возможного предложения «Челси», если оно поступит.

youtomee
youtomee ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 23:34
Я имею в виду, что между Венгером и Артетой не было практически никого, поэтому ситуации в МЮ и Арсенале не особо похожи. Арсенал и с Венгером ничего не выигрывал последние годы и даже в ЛЧ не попадал. Когда он последний раз что-то выиграл? Но при этом он не был на дне и середняком не был. Команда по-прежнему играла с свой венгеровский футбол, красиво. Но этого становилось недостаточно для действительно больших результатов.

"Арсенал закончил сезон 2019/20 в АПЛ на 8 месте" - так это и было с Артетой. И в сезоне 20/21 они тоже были где-то там около этого места. Как раз середняком по результатам они и стали с Артетой. И это не потому, что Артета плохой, просто он заново начал строить команду, постепенно меняя все элементы и игру в целом. А это требует времени. Хорошо, что руководство Арсенала все это понимает, и дали ему это время, а не выставили на мороз после 1-2 неудачных сезонов.

Ситуация с МЮ совсем другая, там бесконечная череда тренеров уже больше 10 лет. В Арсенале ничего подобного не было.
goalaktika
goalaktika ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 23:12
Сравнение, не в тему???...
А что значимого выиграли эти клубы, после ухода лучших тренеров в их истории ?
После ухода Венгера, в 2018, Арсенал закончил сезон 2019/20 в АПЛ на 8 месте, и вылетел в ЛЕ в 1/16 финале. Ни это ли худший результат?
sg6gkzh6rv2g
сегодня в 22:58
Это всё ещё только в планах, когда возглавит можно будет поговорить
youtomee
youtomee ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 22:45
Что-то сравнение с МЮ не в тему. Артета пришел почти сразу почти Венгера, там один сезон был только тренеришка еще, который занял по-моему 5 место, и мог зайти в 4, но в конце налажали. А с Артетой результаты были даже хуже первые пару сезонов. Он не поднимал клуб со дна, Арсенал и не был на дне или середняком. Артета просто выстроил новую команду за несколько лет, которая начала давать результаты спустя 3-4 года после его прихода.
Romeo 777
сегодня в 22:21
Чьи-то домыслы, не более!) В Челси он дважды стал чемпионом Англии, и собрал другие трофеи.
А так, в целом, на данный момент если взять, то проще возглавить Арсенал, нежели разобранный Челси.
Но как по мне, рановато ему еще тренировать большие клубы.
Grizly88
сегодня в 22:20
Утку кто то пустил
Акын
сегодня в 22:00
Откуда такая нелюбовь к Челси? За них Сеск играл ненамного меньше чем за Арсенал и уж точно больше чем за Барселону, о которой кстати ни слова.
goalaktika
сегодня в 21:55, ред.
Перед Артетой, стоят два значимых кубка ,
Нужно понимать одно, в течении долгих лет после Венгера, Арсенал блуждал, как и МЮ после САФа .
Из топа пушкари превратились, в середняк. Микель его поднял из дна, без всяких там суперзвезд.
Он на правильном пути, и даже после неудачи, стоит его оставить ... Если в Арсенале расторгнут контракт с ним, то он точно не останется без работы
Он построил отличную команду, и после него любой успех нового тренера можно будет считать его заслугой
shur
сегодня в 21:38
...В заснеженной России,
Где то в Питербурге!
Андрей Сергеич всё никак не мог заснуть!
Ещё бы друг его испанский,
Решил из пушки вдруг пальнуть!!!
particular
сегодня в 21:33
Животрепещущая информация о намерениях и вероятностях... Не более...
Гость
