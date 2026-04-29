Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2025/2026

Буффон назвал причину спада в итальянском футболе

сегодня, 21:39

Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил причину спада итальянского футбола.

В моём представлении, итальянцы больше не считают «Интер», «Милан», «Ювентус», «Рому» и другие клубы вершиной, кульминацией своей карьеры. Теперь это скорее промежуточные этапы. Они проходят через них, чтобы потом перейти в «Реал». В моё время переход в «Ювентус» означал переход в лучший клуб мира. И это вместе с «Миланом», с самим «Реалом». Это вещи, которые очень изменились.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Alex_67
сегодня в 23:06
Итальянские игроки не в почёте, за редким исключением
shur
сегодня в 21:54
....."Они проходят через них, чтобы потом перейти в «Реал»".

Вопрос ребятушки и где эти итальянцы сейчас в "Реале" ???!!!
Буффон гонит пургу, а мы хаваем!!!
lazzioll
сегодня в 21:52
ну доля правды в его словах есть. на рубеже веков действительно сюда ехали - Милан, Юве, Интер, Лацио, Парма
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 