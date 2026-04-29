Моссаковский предположил, кто станет следующим тренером «Локомотива»

Известный комментатор Михаил Моссаковский поделился мнением о том, кто станет следующим тренером «Локомотива».

Правильно вспомнить связь Ротенберга и Черчесова. Борис Борисович мог стать генеральным директором «Локомотива» раньше, чем это случилось в итоге. И как раз тогда обсуждалось, что свободный на тот момент Черчесов может зайти в клуб. Многие называют Станислава Саламовича следующим тренером «Спартака», но, на мой взгляд, вероятность того, что он возглавит «Локомотив», не меньше. Хотя уверен, что в следующий сезон клуб войдёт с Галактионовым, а Ульянов (спортивный директор) останется.