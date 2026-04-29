«Милан» может усилиться одним из лучших бомбардиров АПЛ

сегодня, 23:06

Нападающий «Брентфорда» Тьяго может продолжить карьеру в Италии.

В подписании бразильца заинтересован «Милан». «Россонери» впечатлены игрой форварда в нынешнем сезоне.

В текущей кампании Тьяго забил 21 гол в АПЛ. Он второй лучший бомбардир лиги после Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

Groboyd
сегодня в 23:18
Интересный персонаж.
VeniaminS
сегодня в 23:13
Надо покупать.хороший нападающий.
Гость
