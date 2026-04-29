«Галатасарай» отказался продавать Осимхена в «Барселону» за 100 млн евро

вчера, 23:24

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен попал в сферу интересов «Барселоны».

Каталонский клуб предложил за трансфер нигерийца 100 млн евро, однако получил отказ. «Галатасарай» не намерен отпускать своего форварда менее чем за 150 млн евро.

Van Vanovich
сегодня в 01:15
Утка. У Барсы нет таких денег. Если только не обмен на несколько игроков)
Варвар7
сегодня в 00:35
"Сарай посмотрел нa Витька своего:
— Зaчем Осимхена сейчас продaю? —
Осимхена не продaм никому —
Тaкaя сумма смешна посему! "...)))
Grizly88
сегодня в 00:29
Он и 100 не стоит скорее утка у Барселоны шас нету таких денег
Bombon
сегодня в 00:24
Смешные они люди. 150 за него никто не даст. Играл бы он в топ-чемпионате, может быть. В Италии он себя хорошо показывал, ну и что? Игуаин и Мората там тоже топами были. А в итоге что. Хорошая игра в Италии давно уже не показатель уровня игрока, нападающего тем более, а в Турции вообще никогда не была показателем. А в ЛЧ так вообще ничего особо не показал. 1 гол топ-команде в этом сезоне - Ливерпулю. Аякс, Ювентус и Будё при всем к ним уважении сейчас совсем не топы.
Comentarios
сегодня в 00:06
Ух ты характер показали
Маг_тм
вчера в 23:59
По питам Наполи решили пойти? Скоро никто не будет претендовать
Lionel Messi-10
вчера в 23:41
Что за бред
Особенно учитывая , что у Барсы сейчас нет таких денег.
А так в свое время был удивлен тем, что такой достойный игрок перешел в середнячок Галатасарай.
Гость
