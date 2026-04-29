«Атлетико» сыграл вничью с «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов

вчера, 23:59
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Атлетико» сыграл с «Арсеналом» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

На 44-й минуте Виктор Дьёкереш реализовал пенальти и вывел «Арсенал» вперёд. На 56-й минуте пенальти забил Хулиан Альварес, чем сравнял счёт.

Ответная игра между клубами пройдёт 5 мая в Лондоне.

Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
Bombon
Bombon ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:38
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:35, ред.
    ...всенеприменно Herr Сapral.......!!!
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 00:34
    Поглядим...
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 00:33
    Санёк, я сегодня всю ночь не спал, после голевой безответственности в Париже. Сегодня, надеюсь усну. Доброй ночи!!!)))
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:32
    ...Минхерц, спать будем хорошо,после такого спектакля,как будто мы с тобой в Лен Ком сходили, на сём кланиюсь,спок ночи, на связи , Шура Векшин!!!
    Sergo81
    Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:31
    Финал пройдёт примерно по прошлогоднему сценарию. Ну может чуть меньше голов забьют, но принцип не поменяется
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 00:28
    Пока не представляю, но догадываюсь...)))
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 00:28
    В место матрасов я хотел бы увидеть сегодня Барселону дали бы жару и не был бы такой закрытый футбол как сегодня.
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 00:27
    Два титана, с девятью голами на двоих. Ну-ну.)))
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 00:27
    Ну оба клуба на одном уровне. Арсенал выдохся от Атлетико не знаешь что ожидать . Если не пенальти счет закончился бы 0-0. Да моменты были . Пенальти на игроке Арсенал был. Ну и Гризман мог забить если не попал в зашитника. Так что счет 1-1 закономерный.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:27
    ...Вить,представляешь, что Я сочиню на финал ЧМ-26 Франция-Испания ?! =))
    Agamaga005
    Agamaga005
    сегодня в 00:26
    Сегодня напряжения было больше, чем вчера, но если бы не пенальти и голов бы не увидели. По поводу отмены пенальти - это чистый нырок Эзе.
    За такие давать пенальти ни в коем случае нельзя.
    Физически Арсенал выглядел получше, но вымотались, а это может дать осечку в АПЛ.
    Надеюсь с Альваресом всё хорошо, в ответке если он не выйдет, то шансы вообще минимальны.
    Bombon
    Bombon ответ Groboyd (раскрыть)
    сегодня в 00:26
    Зато сподобились на 9 подходов. Тут на 2 сами не смогли. Пришлось за помощью обращаться
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 00:25
    Ты не перестаёшь меня восхищать и удивлять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sergo81
    Sergo81 ответ DXTK (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    Я вчерашний матч ждал ещё с осени 2025. Говорил, что это будет битва титанов, что кроме Баварии некому становить ПСЖ. И не ошибся, матч фантастика.
    Groboyd
    Groboyd ответ DXTK (раскрыть)
    сегодня в 00:21
    Зачем ты тратишь невосполнимый ресурс - время, на это, как ты выразился го...? Это же глупо!
    shur
    shur
    сегодня в 00:21, ред.
    ...Забей Смотрящий и Гризманн,
    Совсем другая бы пошла игра,
    И в Лондоне не выдюжил Артета !
    А щас не будем перекладины считать,
    И Лукмана винить за это !!!
    Прийдёт ответка и тогда,
    Адиос Лига, в Мадрид мы уезжаем голову склоня!!
    goalaktika
    goalaktika
    сегодня в 00:18
    Отличный матч, на высоких скоростях на все 90+ минут! Странно что не зашло многим) Не было ни автобусов, ни тягомотины, вполне себе интенсивный матч на встречных курсах.
    Смотрим дальше!
    Кои-то веки, услышал Елагина в ОККО)
    DXTK
    DXTK ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 00:15, ред.
    Значит ничего не потеряли........

    PS А такой футбол нравится может только тем кто ненавид этот спорт......чтобы критиковать вчерашнюю игру и наслаждаться вот этим вот........
    shur
    shur
    сегодня в 00:13
    ...кто то из той двойки станет чемпионом Лиги, однозначно!
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 00:13
    Я хотел увидеть хоть одного гола с игры...
    Capral
    Capral ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 00:12
    Всё время хочу спросить: Вы, Макса Шацких давно видели? Как он, что с ним, где он?
    Sergo81
    Sergo81 ответ DXTK (раскрыть)
    сегодня в 00:10
    Почти не смотрел этот матч. Заранее был известен результат и характер игры. Арсенал уставший, нет сил играть, а Атлетико не способен, почему, не знаю. Но не способен.
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:08, ред.
    Мне футбол очень понравился, с его интригой, рваным темпом. Да, много позиционного футбола с обeих сторон, но смотрелось интересно. И как я уже писал- в этом футболе есть игровая философия двух разных тренеров, есть, что сравнивать... Не было голевого маразма как вчера, зато напряжение висело в воздухе и ситуация менялась, и опасные, обоюдные острейшие выпады были. Пенальти? Ну, сложно ответить однозначно. Не берусь утверждать. Нарушение конечно было...
    Альвареса очень жаль. Здоровья ему!!! Без него, в ответке будет крайне сложно в гостях.............................
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 00:08, ред.
      Groboyd
      Groboyd ответ DXTK (раскрыть)
      сегодня в 00:08
      Вчерашний матч это всё равно, что секс скорострела.
      Bad Listener
      Bad Listener ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
      сегодня в 00:05
      Ясно, спасибо за информацию, не было намерения устраивать перепалку, реально интересно как люди данное предположение мотивируют.
      Bombon
      Bombon
      сегодня в 00:04
      Уже третий судья тащит матрас. Это уже никуда не годится. В прошлом году в финал затащили Интер по требованию Инфантино. Видимо, у атлетов тоже объявился серьезный покровитель. Только умнее, чем Инфатино, публично не светится
      Dauletbek
      Dauletbek
      сегодня в 00:04
      Как бы эти команды в Лондоне до после матчевых пенальти не дошли)))
      Bad Listener
      Bad Listener
      сегодня в 00:04
      Прогноз из статьи с Соккера зашёл, неужели так предсказуемы эти команды
      Гость
