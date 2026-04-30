Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2025/2026

Коке: «Мы не смогли вырвать победу при тех моментах, что у нас были»

сегодня, 00:36
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал ничью своей команды в матче полуфинала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1).

Мы отдали все силы. Хотя начали неуверенно. Шанс победить у нас был, но теперь все решится в ответном матче. Соперник очень хорошо обороняется, а в атаке обладает очень быстрыми игроками. Мы не смогли вырвать победу при тех моментах, что у нас были.

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с uefa.com Фото: Сайт УЕФА
Все комментарии
Варвар7
сегодня в 00:37
Придётся "рвать в ответном матче...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 