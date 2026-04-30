Коке: «Мы не смогли вырвать победу при тех моментах, что у нас были»
1777498571
Полузащитник «Атлетико» прокомментировал ничью своей команды в матче полуфинала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1).
Мы отдали все силы. Хотя начали неуверенно. Шанс победить у нас был, но теперь все решится в ответном матче. Соперник очень хорошо обороняется, а в атаке обладает очень быстрыми игроками. Мы не смогли вырвать победу при тех моментах, что у нас были.
