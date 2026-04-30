Симеоне: «Первый тайм прошёл в равной борьбе. Во втором мы были лучше»

сегодня, 08:17
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1).

Первый тайм прошёл в равной борьбе — возможно, у них было больше владения мячом, но они не создали много моментов. У них очень сильный состав: когда на поле вышли запасные, они сыграли лучше, чем игроки основного состава. Тем не менее, во втором тайме мы были лучше.

Об улучшении игры своей команды во втором тайме

Они немного сбавили обороты, а мы наладили свою организацию. Мы лучше действовали в обороне и создавали моменты благодаря [Антуану] Гризманну и [Адемоле] Лукману.

Про атмосферу на стадионе

Сегодня было просто невероятно. Редко когда мы видели такой энтузиазм, как в начале матча. Не все из них будут на втором матче, но их сердца и души будут с нами.

particular
particular
сегодня в 10:41
Для того, что бы быть лучше, - и тем, и другим не хватило результативности...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:13
Яйцами потряс при интервью?
8e8rrnu8eh5p
8e8rrnu8eh5p
сегодня в 10:02
Так может рассуждать только безграмотный футболёр,Симеони один из них!
112910415
112910415
сегодня в 09:42
Арсенал победит дома.
Bad Listener
Bad Listener ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 09:24
Из правил КП: 4) Участники разбиваются на 10 групп. Все занявшие 1-е места в последний день месяца играют в финале. В последний день месяца матчи, начинающиеся с 00.00 по 04.59 по мск будут закрыты для ставок.

При таком раскладе как я мог сделать Ставку на матч который относится к последнему дню месяца если он попадает в таком случае в этот буферный период? Чувство такое что меня пытаются обмануть пост-фактум. Давайте будем честны хотя бы. Облажался сайт, а не я.
23cgs43nb92v
23cgs43nb92v
сегодня в 09:08
Дома Арсенал благополучно переиграет Атлетико.
Bad Listener
Bad Listener ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 08:43
Я насколько знаю делать ставки на матчи последнего дня можно только в последний день, а если матч открыт 29го я искренне был уверен что он идёт в групповой зачёт.
Bad Listener
Bad Listener ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 08:42
Я вижу произошли откаты ставок, очки мне вернули, но мой шанс на честную победу нет, крайне разочарован системой сайта
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 08:42
Здравствуйте. Те матчи будут сыграны завтра. Сделали откат всех ставок по ним.

Даже если бы не было переноса возможные выигрыши пошли бы уже в зачёт финала, так как они бы закончились последнего числа месяца.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:27
Судья испортил игру первым левейшим пенальти
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:25
Диего - " Первый тайм равный - во втором мы лучше и почему то счёт тоже равный",,,)
Гость
