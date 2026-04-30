Симеоне: «Первый тайм прошёл в равной борьбе. Во втором мы были лучше»

Главный тренер «Атлетико» подвёл итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1).

Первый тайм прошёл в равной борьбе — возможно, у них было больше владения мячом, но они не создали много моментов. У них очень сильный состав: когда на поле вышли запасные, они сыграли лучше, чем игроки основного состава. Тем не менее, во втором тайме мы были лучше.

Об улучшении игры своей команды во втором тайме

Они немного сбавили обороты, а мы наладили свою организацию. Мы лучше действовали в обороне и создавали моменты благодаря [Антуану] Гризманну и [Адемоле] Лукману.

Про атмосферу на стадионе

Сегодня было просто невероятно. Редко когда мы видели такой энтузиазм, как в начале матча. Не все из них будут на втором матче, но их сердца и души будут с нами.