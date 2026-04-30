Артета об отменённом пенальти: «Очень расстроен. Был явный контакт»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации с отменённым пенальти в ворота «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов в гостях (1:1).
В концовке встречи в ворота мадридской команды был назначен пенальти за фол Давида Ханко на Эберечи Эзе. Однако после апелляций игроков «матрасников» и главного тренера Диего Симеоне последовал просмотр видеоповтора, в результате которого главный арбитр поединка Данни Маккели отменил своё решение.
Поговорив с ребятами и разобравшись в ситуации с отменённым пенальти, я считаю, что это было нарушением правил, и я этого не понимаю.
Очень расстроен. Был явный контакт. Он принимает решение, и его нельзя отменять, если приходится пересматривать эпизод 13 раз.
На вопрос, повлияла ли на судью реакция на назначение одиннадцатиметрового, он ответил:
Я не знаю. Это неправильное решение, и оно меняет ход встречи.
Испанский специалист согласился с тем, что пенальти в пользу «Атлетико» в начале второго тайма за попадание мяча в руку защитнику Бену Уайту был справедливым, и не стал оспаривать правомерность данного решения арбитра:
Таковы правила, и они довольно последовательно их соблюдают. Мне нечего сказать по этому поводу. Единственное, что я могу сказать, — это пенальти.