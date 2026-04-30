Артета об отменённом пенальти: «Очень расстроен. Был явный контакт»

сегодня, 08:46
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации с отменённым пенальти в ворота «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов в гостях (1:1).

В концовке встречи в ворота мадридской команды был назначен пенальти за фол Давида Ханко на Эберечи Эзе. Однако после апелляций игроков «матрасников» и главного тренера Диего Симеоне последовал просмотр видеоповтора, в результате которого главный арбитр поединка Данни Маккели отменил своё решение.

Поговорив с ребятами и разобравшись в ситуации с отменённым пенальти, я считаю, что это было нарушением правил, и я этого не понимаю.

Очень расстроен. Был явный контакт. Он принимает решение, и его нельзя отменять, если приходится пересматривать эпизод 13 раз.

На вопрос, повлияла ли на судью реакция на назначение одиннадцатиметрового, он ответил:

Я не знаю. Это неправильное решение, и оно меняет ход встречи.

Испанский специалист согласился с тем, что пенальти в пользу «Атлетико» в начале второго тайма за попадание мяча в руку защитнику Бену Уайту был справедливым, и не стал оспаривать правомерность данного решения арбитра:

Таковы правила, и они довольно последовательно их соблюдают. Мне нечего сказать по этому поводу. Единственное, что я могу сказать, — это пенальти.

Генсек РФС опроверг наличие жалоб от клубов на работу арбитров
28 апреля
Гендиректор «Динамо» выступил против назначений Карасёва на игры клуба
27 апреля
Литвинов: «В матче с „Краснодаром“ у меня особо претензий к судейству нет»
25 апреля
Арбелоа раскритиковал судейство в матче 32-го тура против «Бетиса»
25 апреля
ОфициальноШафеев рассудит «Рубин» и ЦСКА в 27-м туре РПЛ
24 апреля
Семак высказался о судействе в матче с «Локомотивом»
22 апреля
Freche
сегодня в 13:21
До ВАРа все обсуждали увидел судья нарушение или нет, а сейчас обсуждают трактовки. Это ненормально, трактовка должна быть одна. Мне кажется, лучше судейство от этого ВАРа не стало, а новые вопросы к предвзятости судейства появились, поэтому ВАР надо отменить.
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:24
Как же осточертело нытьё Микеля, отнюдь не чемпионское поведение. рано или поздно за такое накажут так, что придется язык проглотить
sihafazatron
сегодня в 10:15
Дома уже доминацию устроишь
112910415
сегодня в 09:45
справедливости нет ...
6sk7hv5pxkj3
сегодня в 09:07
ВАР он все видит, значит судья прав.
Гость
