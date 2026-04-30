Артета об отменённом пенальти: «Очень расстроен. Был явный контакт»

сегодня, 08:46

Главный тренер «Арсенала» высказался о ситуации с отменённым пенальти в ворота «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов в гостях (1:1).

В концовке встречи в ворота мадридской команды был назначен пенальти за фол на . Однако после апелляций игроков «матрасников» и главного тренера последовал просмотр видеоповтора, в результате которого главный арбитр поединка отменил своё решение.

Поговорив с ребятами и разобравшись в ситуации с отменённым пенальти, я считаю, что это было нарушением правил, и я этого не понимаю. Очень расстроен. Был явный контакт. Он принимает решение, и его нельзя отменять, если приходится пересматривать эпизод 13 раз.

На вопрос, повлияла ли на судью реакция на назначение одиннадцатиметрового, он ответил:

Я не знаю. Это неправильное решение, и оно меняет ход встречи.

Испанский специалист согласился с тем, что пенальти в пользу «Атлетико» в начале второго тайма за попадание мяча в руку защитнику Бену Уайту был справедливым, и не стал оспаривать правомерность данного решения арбитра: