У защитника «Арсенала» Уайта и Диего Симеоне произошёл конфликт

сегодня, 09:30
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Защитник «Арсенала» Бен Уайт вступил в конфликт с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.

В Сети появилось видео, как после окончания первого полуфинального матча Лиги чемпионов (1:1) команды отправлялись в подтрибунное помещение, при этом футболист лондонского клуба идёт по эмблеме «матрасников». После этого игрок столкнулся с Джулиано Симеоне.

Сначала главный тренер «Атлетико», кажется, попытался успокоить ситуацию, оттаскивая своего сына от Уайта, а затем дважды похлопал защитника «Арсенала» по спине.

Уайту действия Симеоне не понравились, и между ними произошла стычка, переросшая в словесную перепалку, после чего в ситуацию вмешались игроки обеих команд, чтобы разрядить обстановку.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:46
"Старо как мир" - конфликт после подобных матчей, по различным поводам, каких мы видели множество...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:48
Нервы ни к чёрту у обоих...
