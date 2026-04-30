У защитника «Арсенала» Уайта и Диего Симеоне произошёл конфликт

1777530641

сегодня, 09:30

Защитник «Арсенала» вступил в конфликт с главным тренером «Атлетико» .

В Сети появилось видео, как после окончания первого полуфинального матча Лиги чемпионов (1:1) команды отправлялись в подтрибунное помещение, при этом футболист лондонского клуба идёт по эмблеме «матрасников». После этого игрок столкнулся с .

Сначала главный тренер «Атлетико», кажется, попытался успокоить ситуацию, оттаскивая своего сына от Уайта, а затем дважды похлопал защитника «Арсенала» по спине.

Уайту действия Симеоне не понравились, и между ними произошла стычка, переросшая в словесную перепалку, после чего в ситуацию вмешались игроки обеих команд, чтобы разрядить обстановку.