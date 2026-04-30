Моуриньо назвал сборную, которая выиграет чемпионат мира

сегодня, 09:40

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился мнением о том, кто выиграет ЧМ-2026.

Думаю, что чемпионат мира выиграет Бразилия. Анчелотти — это Анчелотти. Люди не верят в Бразилию, однако для меня Бразилия с Анчелотти — это одно, а без него — абсолютно другое.

Буффон назвал причину спада в итальянском футболе
Вчера, 21:39
Моуриньо: «„Рома“ — самое прекрасное место в моей карьере»
Вчера, 19:18
Нойер: «Пропустить 5 голов неприятно для любого вратаря»
Вчера, 18:11
Луис Энрике: «Это был лучший матч, в котором я участвовал как тренер»
Вчера, 12:21
Главный тренер «Баварии» высказался о просмотре матча с ПСЖ с трибун
Вчера, 12:09
Энрике спросил у Компани, понравилось ли ему смотреть матч с трибун
Вчера, 10:22
Grizly88
сегодня в 12:40
Бразилия слаба
Agamaga005
Agamaga005 ответ Wolverhampton (раскрыть)
сегодня в 12:01
Но это не точно.
fzwkm3s83cys
сегодня в 11:33
Сдается мне, что он ошибется.
r8vvx7k6gnbe
сегодня в 11:25
Бразилия всегда в фаворитах, тем более с Анчи
sihafazatron
сегодня в 10:11
Все в мире за Кюрасао!!! Им удачи))
Wolverhampton
сегодня в 09:56
ЧМ выиграет Англия!
112910415
сегодня в 09:43
так и будет
lotsman
сегодня в 09:42
Бразилия сейчас не та команда на которую можно твёрдо ставить.)
lazzioll
сегодня в 09:41
полностью подпишусь. Бразилия именно с Анчи кажется чем-то сильным. не могу объяснить объективно почему, ну вот такое чувство))
