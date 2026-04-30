Богосавац высказался о ситуации с получением российского паспорта

сегодня, 09:59

Сербский защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац рассказал о ситуации с получением российского паспорта.

Какие успехи по получению российского паспорта? Если честно, то ещё не знаю. Не могу ответить на этот вопрос, потому что я сам не знаю, что там и чего ждать. Надо в конце сезона поговорить с руководством и уже смотреть, что там с паспортом. В общем, надо ждать окончания сезона. Желание получить паспорт у меня есть.

Ранее футболист говорил, что начал переговоры с руководством клуба о получении паспорта.

sihafazatron
сегодня в 10:14
Был бы в Петербурге, уже бы 10 раз сделали паспорт
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:13
Сейчас начнётся компания по раздаче паспортов...
