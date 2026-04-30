Вратарь «Палестино» три раза подряд отбил пенальти

сегодня, 10:51

Чилийский «Палестино» и бразильский «Гремио» не выявили победителя (0:0) в матче группового турнира Южноамериканского кубка.

В первом тайме в ворота хозяев поля был назначен пенальти.

Первый удар бразильского нападающего чилийский вратарь смог отразить, но арбитр назначил перебивку из-за того, что голкипер слишком рано покинул линию ворот. При второй попытке история повторилась: страж ворот снова двинулся раньше времени, чтобы отбить удар, и судья при помощи ВАР зафиксировал нарушение.

Во время третьей попытки Винисиус подскользнулся в момент удара по мячу, но сумел направить его в сторону ворот. Перес и на этот раз не позволил мячу оказаться в сетке, после чего игра продолжилась.