Арбелоа может войти в тренерский штаб Моуриньо в «Реале»

сегодня, 11:02

Альваро Арбелоа может остаться в «Реале», несмотря на возможный приход Жозе Моуриньо.

Португальский специалист готов включить Арбелоа в свой тренерский штаб, сделав его своим помощников. При этом Альваро готов согласиться на такую роль.

Арбелоа имеет хорошие отношения с Моуриньо ещё со времён, когда он играл за «Реал», а португалец руководил командой.

25процентный клоун
сегодня в 12:46
За такой Реал всей душой. Харизма нужна этой команде
Bad Listener
Bad Listener ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:21
Спасибо большое, я не настаиваю, только если все мои вчерашние ставки зайдут. Просто хотелось восстановить справедливость и мне приятно знать что администрация сайта за ней следит и уважает честную игру. Очки которые вы вернули в честь этого оставлю сгорать)
lazzioll
сегодня в 11:43
вот в принципе все при делах, никого не обидели))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 11:21
И ещё на главной странице есть раздел форс-мажор - " 1) Очень редко, по независящим от нас причинам подсчет может быть дольше обычного. А в исключительных ситуациях могут быть сделаны возвраты ставок. Автоматический возврат ставок происходит, если матчу присваивается статус "перенесен", "прерван" или "отменен"."

Тем не менее, поскольку подобное случается очень редко, мы продлили Вам VIP-статус и пришлём материальный приз, будете дополнительным победителем конкурса за этот месяц, тем более что много выигрышных очков за месяц.
particular
сегодня в 11:08
Ещё "дворника" не назначили, с подсобкой и инвентарём не определились, а "помощника дворника" уже сватают... Захватывающе...
112910415
сегодня в 11:05
ура, процесс идёт позитивно !
Гость
