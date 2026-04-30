Арбелоа может войти в тренерский штаб Моуриньо в «Реале»

Альваро Арбелоа может остаться в «Реале», несмотря на возможный приход Жозе Моуриньо.
Португальский специалист готов включить Арбелоа в свой тренерский штаб, сделав его своим помощников. При этом Альваро готов согласиться на такую роль.
Арбелоа имеет хорошие отношения с Моуриньо ещё со времён, когда он играл за «Реал», а португалец руководил командой.
