Стало известно, кто рассудит матчи 28-го тура РПЛ

Российский футбольный союз назвал имена арбитров и инспекторов на матчи 28-го тура РПЛ.
1 мая (пятница)
«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв
Помощники судьи – Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.
«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Евгений Кукуляк
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Мацюра.
2 мая (суббота)
«Динамо» Махачкала – «Ростов»: судья – Василий Казарцев
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.
«Балтика» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Алексей Ширяев; резервный судья – Артур Сагдиев; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.
ЦСКА – «Зенит»: судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.
3 мая (воскресенье)
«Сочи» – «Оренбург»: судья – Сергей Цыганок
Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Андрей Иванов.
«Акрон» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Андрей Бутенко.
«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Николай Иванов.