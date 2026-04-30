Стало известно, кто рассудит матчи 28-го тура РПЛ

сегодня, 11:24

Российский футбольный союз назвал имена арбитров и инспекторов на матчи 28-го тура РПЛ.

1 мая (пятница)

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.

«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Евгений Кукуляк

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Мацюра.

2 мая (суббота)

«Динамо» Махачкала – «Ростов»: судья – Василий Казарцев

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

«Балтика» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Алексей Ширяев; резервный судья – Артур Сагдиев; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.

3 мая (воскресенье)

«Сочи» – «Оренбург»: судья – Сергей Цыганок

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Андрей Иванов.

«Акрон» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Николай Иванов.

Bad Listener
Bad Listener ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 12:18, ред.
Здравствуйте. Вас не виню ни в коем случае. Вам спасибо за красивую игру. Вероятно вы бы всё равно стали победителем, уж слишком много должно совпасть чтобы я всё таки одержал победу. Если честно я еле успел вчера понять что вы меня обскакали и сделать свои ходы и кроме этих матчей из Гондураса ничего и не оставалось. Если что я выбрал победы Реал Эспаньи над Викторией, Мотагуа над УПНФМ и Олимпии над Платенсе и в случае выигрыша всех трёх набрал бы около 50,5к очков плюс минус, в любом другом случае мне бы не удалось вас обойти если бы хоть одна не зашла. Так что можем в конечном итоге это выяснить. Ещё раз спасибо за игру. С победой поздравлю позже как только мы ее официально зафиксируем 😅🤝
lotsman
lotsman
сегодня в 12:07
Допущена ошибка в комментарие. Оптимизм на отсутствии в игре у Армейцев не Лусиано и Игоря, а Мойзеса и Игоря.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 12:05
Стоило ли Танашева назначать на этот матч,ведь еще недостаточно опытен,но начинать когда то надо все равно.Просто арбитр дает играть в интенсивный футбол ,задает планку,главное,чтобы он пресекал явно грубые нарушения карточками,что он не делал в последнем своем матче.В любом случаи удачного судейства ему пожелать хочется.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:57
Наступает развязка нынешнего чемпионата. Серебро и золото уже за Краснодаром и Зенитом. Осталось выяснить кто из них что завоюет. В этом туре Краснодар встречается с разобранным Акроном, а Зенит с ЦСКА. Нашим необходимо выигрывать у Армейцев чтобы не отпустить Быков в отрыв. Дальше будет легче, домашний с Сочи и выезд в Ростов. Так что в субботу самый ответственный матч. Небольшой оптемизм есть. В последнее время атака Армейцев стала барахлить, слабовато выглядят Гонду и Кисляк. К тому же не примут участия в игре Лусиано и Игорь. У Кирилла повреждение и неизвестно, будет ли играть. А вообще то на это надежды ставить не надо, надо серьёзно настраиваться на игру и надеяться на свои силы. Удачи всем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
сегодня в 11:38
Не надо фантазировать. Время для, шуток прошло. Фамилии Танашева и Буланова согласованы и утверждены Президентом Газпромнефти по случайному стечению обстоятельств являющимся президентом рфс.
Drosmo
Drosmo ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 11:36
Здравствуйте. Прочёл ваш комментарий, и невольно почувствовал себя виноватым. Простите, от меня здесь ничего не зависело. Надеюсь без обид.

P.S. Кстати, у меня тоже вчера вернулась одна ставка с тех не сыгранных матчей. Теперь интересно будет посмотреть на результаты тех матчей, и подсчитать потенциально выигранные или не выигранные очки, чтобы понять, кто бы стал победителем группы, если бы те матчи всё же состоялись.
qvcf6y83m7kb
qvcf6y83m7kb
сегодня в 11:34
В этот раз Карасеву дали не самый сложный матч.
particular
particular
сегодня в 11:28
Если Танашев насвистит хотя бы на 3 гола в ворота Зенита, - будет шикарно...
Гость
