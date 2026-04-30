Испания и Япония подписали соглашение о сотрудничестве

сегодня, 12:59

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) подписала соглашение с Японской футбольной ассоциацией (JFA).

Это произошло на встрече президента организации Рафаэля Лузана со своим коллегой Цунеясу Миямото в Ванкувере, городе, принимающем 76-й конгресс Международной федерации футбола (ФИФА).

В рамках соглашения о сотрудничестве стороны обязуются обмениваться знаниями и профессионалами в таких областях, как женский футбол, футзал, пляжный футбол, развитие молодёжного футбола, судейство, медицинское обслуживание и инновации в различных видах спорта в течение следующих четырёх лет.

Кроме того, соглашение будет способствовать организации международных матчей между Испанией и Японией в различных дисциплинах и категориях, включая женскую национальную сборную и национальные команды по футзалу.

aiz27
сегодня в 13:09
Здравствуйте!
На сайтах UEFA и Спорт-Экспресс матч Нант-Марсель будет 2 мая, у вас 1 мая.
Кому верить?
