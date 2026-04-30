Дркушич: «Сезон без трофеев в год столетия можно считать провальным»
Защитник «Зенита» поделился мнением о том, что «сине-бело-голубые» могут завершить сезон столетия клуба без трофеев.
Сезон без трофеев в год столетия? Такой сезон можно будет считать провальным. Мы постараемся сделать всё, чтобы этого не допустить.
Спартак - 38
ЦСКА - 37
Зенит - 30
Динамо - 19
Скоро узнаем у кого ещё прибавится титул ( трофей)
Спартак и без претензий на золото....играет на куража...и радует болельщиков....
А Семак при лучшем бюджете...лучшей инфраструктурой...лучшей лояльностью судей...наибольшим количеством пенальти....самой затратной селекцией...самой большой домашней посещаемостью...катает вату....и теперь тупо надеется на ошибку конкурента в оставшихся матчах....
Кстати думаю если дать Зениту выиграть этот трофей то они потом точно на 100 лет в середину таблицы отвалятся. Сейчас у Вендела и Ко хоть какая то ещё мотивация есть, но если её отнять...