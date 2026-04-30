Вратарь «Сарагосы», ударивший игрока, пропустит 13 матчей

сегодня, 13:28

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал вратаря «Сарагосы» на 12 матчей за нападение на игрока соперника. Клуб и футболист также получили штрафы.

В игре 37-го тура Сегунды голкиперу была показана вторая жёлтая карточка в добавленное ко второму тайму время за толчок соперника. После этого он ударил по лицу защитника «Уэски» . «Сарагоса» осудила действия своего футболиста, а сам он принёс извинения.

Таким образом, с учётом удаления после получения двух жёлтых карточек в прошедшей игре, Андрада отстранён на 13 матчей.