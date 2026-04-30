«Реал» изучает вариант с назначением Дешама

сегодня, 13:28

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может возглавить «Реал».

Руководство «сливочных» высоко оценивает французского специалиста. Также боссы мадридского клуба получили положительные рекомендации о наставнике от французских игроков команды.

Единственная проблема, что Дешам будет свободен только после чемпионата мира, а «Реал» хочет назначить нового тренера до начала ЧМ-2026.

DXTK
сегодня в 17:41
с Дешамом можно и догооврится за ранее как было с Лопетеги перед ЧМ 18 года...... но тот союз оказался неудачным и сборная перед стартом мундиалая осталась без тренера......как будет с французом.

PS Раз не хотят ждать а нужен тренер с именем тогда только Моуриньо
artem saribekyan 1
сегодня в 17:02
Какой такой враг Реала затесался среди его руководителей, что поднимают вопрос о Дешаме?
Где Реала, а где Дешам!?
Хотя, если там уже поработал Алонсо, тогда...
Мегалодон
сегодня в 16:43, ред.
Финал лиги чемпионов с Монако, чемпион Франции с Марселем. Процент побед в клубах в качестве тренера как у Анчелотти или Фергюсона. Сейчас это один из самых лучших тренеров в мире.
y-ago
сегодня в 16:24, ред.
Сомневаюсь в этом варианте, и вот почему.
Во-первых, Дидье Дешам — тренер турнирного типа. Его сила — короткие дистанции: чемпионаты мира, Евро. Он умеет выстраивать дисциплину и результат «здесь и сейчас», что доказал на ЧМ 2018. Но Реал — это совсем другая работа: команде нужен человек, который держит форму команды на протяжении 50–60 матчей за сезон, ротирует состав, развивает игроков и при этом играет в яркий атакующий футбол. У Дешама с этим не всегда гладко — его стиль часто критикуют за прагматизм.
Во-вторых, временной фактор — не мелочь, а ключевая проблема. Если он реально связан со сборной Франции до ЧМ2026, то ждать — значит рисковать сезоном. «Реал» так не работает: им нужен тренер «вчера», а не через год.
В-третьих, вопрос совместимости с составом. В клубе уже есть сильные личности вроде Килиан и Вини. Дешам умеет управлять звёздами, но в сборной у него короткий цикл и авторитет «от государства». В клубе всё жёстче: там ежедневная кухня, давление СМИ и требование зрелища.
И наконец — философия клуба. После эпохи Зидана назначение Дешама выглядело бы шагом в сторону более закрытого футбола. Для «Реала» это всегда риск — болельщики не прощают скуку даже при победах.
Agamaga005
сегодня в 15:13
Хороший вариант. Даю своё согласие!)
Сборную пусть Зидан везёт на ЧМ.
lazzioll
сегодня в 14:03
думаю тот на покой пойдет на пару лет так точно. Лев вон так и не вернулся после сборной
6wtypxat29v9
сегодня в 13:35
Единственная и нерешаемая проблема от слова СОВСЕМ.
